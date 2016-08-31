Küresel piyasalar, hafta başından bu yana karışık bir görünüm ortaya koyarken, bugün hareketlenecek veri takviminin hafta sonuna kadar devam edeceği ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.

ABD'de salı günü, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in Merkez Bankasının bu yıl birden fazla faiz artışı yapabileceğini söylemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle New York borsası negatif bir seyir izledi. Analistler, bugün Fed Boston Başkanı Eric Rosengren'in konuşması ve ADP özel sektör istihdam başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtiyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,8 değer kaybederek 48,2 dolara gerilemesinin ardından bugün Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla 48,6 dolar seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise kademeli yükselişini sürdürerek dün 96'nın üzerine çıkması sonrasında bugün 95.9 - 96,1 dar bandında işlem görüyor.

Almanya'da dün açıklanan TÜFE, ağustos ayında temmuz ayına göre değişmezken yıllık yüzde 0,4 yükseldi. Analistler Almanya’nın enflasyonundaki yavaşlamanın, Euro Bölgesinde yüzde 2’ye yakın enflasyon hedefleyen Avrupa Merkez Bankasının (ECB) işlerini zorlaştıracağını düşünüyor.

Enflasyon verilerine karşın, euro/dolar paritesindeki düşüşten destek bulan Avrupa borsaları dün alıcılı bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 düştü.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,0, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE ve temmuz ayı işsizlik oranı

15.15 ABD, ağustos ayı ADP istihdam verileri

17.00 ABD, temmuz ayı bekleyen konut satışları