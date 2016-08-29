Fed Başkanı Janet Yellen, cuma günü Jackson Hole toplantısındaki konuşmasında iş gücü piyasasında devam eden güçlü performans ile enflasyon görünümü ışığında faiz artırma zemininin güçlendiğini belirtti. Faiz artırımı ile ilgili "şahin" olarak nitelendirilebilecek açıklamalarına karşın Yellen'ın gelecekte yeni parasal genişleme adımlarının gündeme gelebileceği sözleri yatırımcılarda kafa karışıklığına neden oldu.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ise Yellen'ın son açıklamalarının yıl bitmeden iki kez faiz artırılması ihtimaliyle uyumlu olduğunu söyledi. Bu gelişmelere bağlı olarak dolar endeksi hızlı bir şekilde yükselişe geçerek, cuma gününü yüzde 0,84 artışla 95,57'den tamamladı.

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yeni parasal genişlemeye yönelik söylemlerinin ardından dolar/yen paritesi Yellen sonrası başlayan yükselişini devam ettirirken, Nikkei 225 endeksi de buna bağlı olarak yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bu hafta başta tarım dışı istihdam olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda volatiliteyi artırabileceğini ve pay piyasaların dalgalı bir görünüm ortaya koyabileceğini ifade ediyor.