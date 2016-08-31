Borsa, Cuma günü ABD'den açıklanacak olan ve Fed'in faiz artışı tutumu hakkında bir ipucu sağlaması beklenen tarım dışı istihdam verileri öncesinde küresel piyasalarda görülen hareketlere paralel olarak güne yatay başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,01 yükselişle 76.125,93 puandan açıldı. Açılışta, BIST 100 endeksi 7,09 puan artarken bankacılık endeksi yüzde 0,02 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile "spor", en çok düşen ise yüzde 0,46 ile "gıda, içecek" oldu.

Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle işlem yapılmayan Borsa İstanbul'da pazartesi günü satıcılı bir seyir izlenirken BIST 100 endeksi günü yüzde 1,30 azalışla 76.118,84 puandan tamamlamıştı.

Pazartesi piyasaların kapanış saatlerinde 2.9535/2.9545 seviyesinde olan dolar/TL ise bu sabah 2.9596/2.9615 seviyesinde bulunuyor.

Pazartesi aynı saatte 3.1260/3.1273 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1294/3.1322, 3.2987/3.3002 seviyesindeki euro/TL ise 3.2991/3.3001 seviyesinde bulunuyor.

Piyasaların gündemi

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve dış ticaret açığı verisinin, yurt dışında ise yoğun veri akışının takip edileceğini belirtiyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğine değinen analistler, BIST 100 endeksinin 75.100 seviyesinin destek, 77.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz ay 255 bin olarak gerçekleşen ABD tarım dışı istihdam artışının Ağustos'ta 180 bin artmış olması beklenirken, Fed'in faiz artışı konusunda nasıl bir tutum takınacağına biraz daha ışık tutması bekleniyor.

Özellikle Jackson Hole toplantısı ve öncesinde Fed Başkanı Janet Yellen ve diğer yetkililerin faiz artışı konusunda şartların oluşmaya başladığı açıklamaları üzerine piyasa işlemcileri bu konuda bu yıl faiz artışı olmayacağına dair pozisyonlarını gözden geçiriyorlar.

Dış borsalarda son durum

Asya borsaları yatırımcıların Fed faiz artışlarına dair ipucu elde edebilmek için ABD istihdam rakamlarını beklemesi ve dün Wall Street'te yaşanan hafif kayıpların etkisiyle beraber bugün geriledi.

Fed tarafından faizlerin yakın zamanda yükseltilmesi ihtimalinin gittikçe artmasıyla beraber dolar da yen gibi büyük para birimleri karşısında değer kazandı.

Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 0.3 düştü. Endeks Ağustos ayı genelinde ise yüzde 1.8 yukarıda.

Japonya Nikkei endeksi ise yenin dolar karşısında değer kaybetmesiyle beraber yüzde 0.8 yükselerek aylık artışını yüzde 1.7'ye çıkardı.