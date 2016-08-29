Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı olması nedeniyle kapalı olacak Borsa İstanbul (BİST), tatil öncesinde cuma gününe göre dolar/TL kurundaki yükselişinde etkisiyle güne satıcılı bir seyirle başladı.

BİST 100 endeksi, haftaya 372 puan kayıpla 76.746 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,48 oranında değer kaybetti.

Cuma günü piyasaların kapanış saatlerinde 2.9358/2.9368 seviyesinde olan ve Yellen'ın konuşması ardından 2.9590'a kadar yükselen dolar/TL, bu sabah 2.9515/2.9535 seviyesinde bulunuyor.

Cuma aynı saatte 3.1223/3.1238 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1293/3.1317, euro/TL ise 3.3070/3.3098 seviyesinde bulunuyor.

Altın - Petrol

Emtia fiyatlarına baktığımızda; petrol fiyatları Irak'ta üretimin artması ve İran'ın petrol üretimi dondurma görüşmelerine yalnızca diğer ülkelerin de İran'ın pazar payını tam olarak geri elde etme hakkını tanıması üzerine katılacağını açıklamasıyla değer kaybetti. Brent ham petrolün varil fiyatı bu sabah 49.40 dolar olurken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı ise 47.06 dolara düştü.

Altın fiyatları Fed Başkanı Yellen'in Cuma günü şahin açıklamalarının ardından eylül ayı itibariyle faizlerin artırılması için açık kapı bırakması üzerine düşüşünü sürdürdü. Spot altının ons fiyatı bu sabah 1,317.60 dolara düştü.

Küresel piyasalar

Asya borsalarının çoğunluğu, Yellen'in Cuma günü yaptığı konuşmada bu yıl bir faiz artışının hâlâ seçenekler arasında olduğu sinyalini vermesi üzerine karışık bir seyir izledi.

Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 1 gerilerken, yenin zayıflamasından destek bulan Japon Nikkei endeksi yüzde 2.3 yükseldi.

Çin'de borsalar erken saatlerdeki kayıplarından toparlanarak hafif yükselişler kaydetti; Hong Kong borsası yüzde 0.3 düştü.

ABD vadelileri ise bu sabah yatay bir seyir izliyor.

Piyasaların gündemi

Bugün açıklanacak önemli veriler arasında yurt içinde sabah 10:00'da ekonomik güven endeksi ve yurt dışında 15:30'da ABD kişisel gelirler ve tüketici harcamaları verileri bulunuyor.