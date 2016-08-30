Euro Bölgesi ekonomik güveni ağustosta analist beklentilerinin altında kalırken, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının sonunda firmalar ve hanehalkı üzerinde etkili olduğuna işaret etti.

Sanayi ve tüketici güveninin bir göstergesi olan endeks temmuz ayındaki revize edilen 104.5 seviyesinden Ağustos'ta 103.5'e geriledi.

Ekonomistlerin medyan beklentisi 104.1 seviyesindeydi. Ekonomi güveni temmuz ayında beklenmedik şekilde artmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, haftaya gerçekleşecek AMB toplantısı öncesinde politika kararına ince ayar çekmek için ekonomik verileri beklerken, bugün açıklanan veri AMB'nin ekonomik toparlanmayı sürdürmek ve enflasyonu canlandırmak adına teşviklerini artırması gerektiğine işaret ediyor olabileceği yorumları yapılıyor.

IMF, Brexit nedeniyle önümüzdeki yıla ilişkin Euro Bölgesi büyümesi beklentisini düşürmüştü. AMB önümüzdeki hafta güncellenmiş beklentilerini yayınlayacak.

Cenevre'de Banque Pictet & Cie SA ekonomisti Frederik Ducrozet, "Ağustos verisindeki zayıflık bazı istisnalar hariç tüm ülkeler ve sektörler çapında görülüyor ve geniş tabanlı bir zayıflama. Bu veri AMB açısından ihtiyatlı ve güvercin olmak için yeni bir neden sunuyor. Belki önümüzdeki haftalarda değil ama önümüzdeki aylar için" dedi.