31 Ağustos 2016 Çarşamba
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz''Türkiye’nin güvenli liman olduğunu 7 dilde anlatıyoruz'
  • Altın
    124,899    -0.52%
  • Euro
    3,3026    0.04%
  • Dolar
    2,9620    0.26%
  • BIST
    76.119    -1.30%

Piyasalar yoğun veri akışına odaklandı

Küresel piyasalar hafta sonuna kadar devam edecek yoğun veri akışını takip ederken, yurt içinde ise temmuz ayı dış ticaret verisi ve TCMB PPK toplantı özeti beklenecek
Piyasalar yoğun veri akışına odaklandı
» »

Küresel piyasalar, hafta başından bu yana karışık bir görünüm ortaya koyarken, bugün hareketlenecek veri takviminin hafta sonuna kadar devam edeceği ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.

ABD'de salı günü, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in Merkez Bankasının bu yıl birden fazla faiz artışı yapabileceğini söylemesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle New York borsası negatif bir seyir izledi. Analistler, bugün Fed Boston Başkanı Eric Rosengren'in konuşması ve ADP özel sektör istihdam başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtiyor. 

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,8 değer kaybederek 48,2 dolara gerilemesinin ardından bugün Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla 48,6 dolar seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise kademeli yükselişini sürdürerek dün 96'nın üzerine çıkması sonrasında bugün 95.9 - 96,1 dar bandında işlem görüyor.

Almanya'da dün açıklanan TÜFE, ağustos ayında temmuz ayına göre değişmezken yıllık yüzde 0,4 yükseldi. Analistler Almanya’nın enflasyonundaki yavaşlamanın, Euro Bölgesinde yüzde 2’ye yakın enflasyon hedefleyen Avrupa Merkez Bankasının (ECB) işlerini zorlaştıracağını düşünüyor. 

Enflasyon verilerine karşın, euro/dolar paritesindeki düşüşten destek bulan Avrupa borsaları dün alıcılı bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 düştü.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,0, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili öncesinde BIST 100 endeksi yüzde 1,3 değer kaybederken, dolar/TL ise 2,95 seviyelerinde dengelenmişti. Dün uluslararası piyasada, doların diğer para birimleri karşısındaki yükselişine paralel 2,96'yı aşan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 2,9620 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve dış ticaret açığı verisinin, yurt dışında ise yoğun veri akışının takip edileceğini, BIST 100 endeksinin 75.100 seviyesinin destek, 77.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret açığı 

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı 

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE ve temmuz ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, TCMB PPK toplantı özeti

15.15 ABD, ağustos ayı ADP istihdam verileri

17.00 ABD, temmuz ayı bekleyen konut satışları

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Finansal hizmetlere güven arttı24 Ağustos 2016 Çarşamba 15:08
  • Şimşek'ten Roubini Global cevap23 Ağustos 2016 Salı 15:48
  • Yatırımcıların Fed şüphesi23 Ağustos 2016 Salı 15:38
  • Tahvil faizi yüzde 9,73 oldu23 Ağustos 2016 Salı 14:09
  • Merkezi yönetim brüt borç stoku 711,8 milyar lira22 Ağustos 2016 Pazartesi 17:40
  • Piyasalar bu hafta TCMB'yi ve Yellen'i takip edecek22 Ağustos 2016 Pazartesi 12:06
  • Leasing işlem hacmi 64 milyar lira olacak21 Ağustos 2016 Pazar 12:19
  • SPK'dan TSPB'ye yeni görev18 Ağustos 2016 Perşembe 12:10
  • Yabancı yeniden alışa geçti18 Ağustos 2016 Perşembe 11:59
  • Çekte 15 milyar lira 'karşılıksız' kaldı16 Ağustos 2016 Salı 16:35

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.