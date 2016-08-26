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Yellen kafaları karıştırdı

Fed Başkanı Yellen'ın Jackson Hole konferansında beklenen konuşmayı yaptı. Analistler, Yellen'in hem şahin hem de güvercin açıklamalarda bulunarak kafa karıştırdığını düşünüyor.
Yellen kafaları karıştırdı
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Yanet Yellen, uluslararası merkez bankaları konferansında yaptığı konuşmada, ABD'de faizlerin ne zaman yükseleceğini söylemedi, ancak ifadeleri bu yıl içinde faiz artırımı yapılabileceği beklentilerini destekledi.

Yellen, "İstihdam piyasasında devam eden sağlam performans ve ekonomik aktivite, enflasyona ilişkin görünüm ışığında, federal fon faiz oranında bir artırım için durumun son aylarda güçlendiğine inanıyorum" dedi.

Ekonomik büyümenin çok hızlı olmadığını, ancak istihdam piyasasında daha fazla iyileşme için yeterli olduğunu ifade eden Yellen, istindam piyasasındaki atil kapasiteye yönelik ölçümleri iyileşmekte olduğunu da vurguladı. 

"Fed, istihdam piyasasında güçlenmeye ek olarak GSYH'da ılımlı büyüme ve enflasyonun önümüzdeki birkaç yılda yüzde 2 seviyesine yükselmesini bekliyor" diye konuşan Yellen, "Bu ekonomik görünüm temel alınıdğında, Fed federal faizlerde kademeli artışların zaman içinde uygun olacağını öngörmeye devam ediyor" dedi.

Yellen konuşmasında şunlara değindi:

- ABD'de faiz artırımını destekleyen faktörler son aylarda güçlendi.

- Faiz artırımının kademeli olarak yapılması uygun. 

- Ekonominin hızı Fed'in istihdam ve büyüme hedeflerine yaklaştı.

- Fed'in para politikası önceden belirli bir çizgi izlemiyor, verilere dayalı gelişiyor.

- Faiz artırımları için olası patika oldukça geniş, oluşabilecek şoklar patikada değişikliğe yol açabilir.

- Fed ABD'de büyümenin ılımlı sürmesini, istihdam piyasasında ise daha da güçleneceğini tahmin ediyor.

- İleriye dönük yönlendirme ve tahvil alımları Fed'in politika araçları arasında yer alacak.

- Fed gelecekte ortaya çıkabilecek yavaşlamalara karşı daha farklı tiplerde tahvillerin alımını değerlendirebilir.

- Fed'in enflasyon ve GSYH hedefini yükseltmesi önemli araştırma konuları.

Analistler ne diyor?

İnfo Yatırım'dan yapılan açıklamada Yellen'ın konuşmasıyla "kafa karıştırdığı" ifade edilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Fed Başkanı Janet Yellen bugün gerçekleştirdiği Jackson Hole toplantısındaki konuşmasında çift taraflı sert harekete neden olurken şahin ve güvercin açıklamalarda bulundu. Yellen konuşmaya Fed'in faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini belirterek dolar bazlı değerlenmeye neden olurken enflasyon ve istihdam hedeflerine yaklaşıldığını söyledi. Ekonominin güçlü hane halkı harcamaları liderliğinde genişlemeye devam ettiğini kaydederken, politika uygulamasıyla ilgili tüm konuların konuşulduğunu kaydetti.

Fed Başkanı Yellen konuşmasının 2. Bölümünde ise ekonomideki aşağı yönlü hareketlerde varlık alım ihtiyacı duyulabilir demesi dikkatleri çekti. Yellen'ın bu söylemi önümüzdeki dönemde oluşabilecek resesyonun habercisi niteliğinde olabilir.

Konuşma sonrasında dolar endeksinde sert değer kaybı yaşanırken Yellen'ın ek teşviklerden bahsetmesi ve varlık alımına değinmesi kafaları karıştırdı. Dolar endeksindeki hareketliliğe bağlı olarak altın 1340 seviyesine yükselirken, Euro/dolar paritesinde ise 1.1340 seviyesi test ediliyor. Haftalık bazda bu hareketlilik üstünde hareketlenmeler başlaması durumunda piyasa hareketliliğini artırabilir." 

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