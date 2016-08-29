Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi ile hesaplanan KFE (2010=100), 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,96 oranında artarak 213,96 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,91 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,82 oranında arttı.

Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2015 yılı Haziran ayında 1649,08 TL/m2 iken, 2016 yılı Haziran ayında 1841,36 TL/m2 olarak gerçekleşti.

TCMB'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE)

"Türkiye genelinde, 48 ilde1 son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan YKFE (2010=100) 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,82 oranında artarak 204,97 düzeyinde gerçekleşmiştir. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,87 oranında, reel olarak ise yüzde 3,93 oranında artmıştır.

Üç Büyük İlin Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Konut Fiyat Endeksi

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,49, 0,90 ve 0,90 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 17,20, 9,57 ve 16,17 oranlarında artış göstermiştir.

Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre, İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 0,46 ve yüzde 1,87 oranlarında artış görülürken, İzmir’de yüzde 0,07 oranında azalış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 15,94, 11,15 ve 16,17 oranlarında artış göstermiştir.

2016 yılı Haziran ayına ilişkin 26 düzey2 bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 21,25 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale), yüzde 20,84 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yüzde 18,13 ile TR42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce) ve yüzde 17,20 ile TR10 (İstanbul) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -1,97 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş), yüzde 0,56 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep), yüzde 2,67 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) ve yüzde 4,57 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) olduğu görülmüştür.

Hedonik konut fiyat endeksi

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100),3,4 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 oranında artarak 187,09 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,98 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,03 oranında artmıştır. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı yüzde 1,73 olmuştur.

Üç Büyük İlin Konut Fiyat Endeksi ve Hedonik Konut Fiyat Endeksi

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,82, 0,68 ve 0,78 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 16,69, 10,07 ve 15,20 oranlarında artış göstermiştir. Kalite kaynaklı yıllık fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 0,44, yüzde -0,45 ve yüzde 0,84 olmuştur

2016 yılı Haziran ayına ilişkin 26 düzey5 bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 20,07 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yüzde 17,01 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale) ve yüzde 16,69 ile TR10 (İstanbul) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -0,92 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep), yüzde 0,10 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş), yüzde 0,75 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) ve yüzde 1,56 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) olduğu görülmüştür."