31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Türk şirketlerine kritik uyarı

Fitch, 'Türk şirketleri zorlu piyasa şartları, kur riski ile karşı karşıyalar' açıklamasında bulundu.
Türk şirketlerine kritik uyarı
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Fitch Ratings, Türk şirketlerinin 2016'da hafif şekilde zayıf ekonomik büyüme, yüksek enflasyon ve yüksek seviyede ekonomik belirsizlikle karşı karşıya olduklarını, bu durumun kısa vadede şirketlerin finansal esneklikleri için risk oluşturduğunu bildirdi.

Bununla birlikte Türk şirketlerinin muhafazakar kaldıraç profilerinden fayda sağlamaya devam ettiklerini belirten Fitch, ancak net kaldıraç seviyesinin 2015'te önemli oranda düşmesinin yarattığı sağlıklı not ortamanın, 2016 ve 2017'de daha zayıf ekonomik şartlar tarafından yavaş şekilde aşındırılmasının beklendiğini vurguladı. 

Türk şirketlerinin kredi profillerinin Türk Lirası'nda hızlı değer kaybının yarattığı risklere maruz kalmayı sürdürdüklerini belirten Fitch, bununla birlikte lirada 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan düşüşün büyük ölçüde geri alındığına da dikkat çekti.

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