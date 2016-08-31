31 Ağustos 2016 Çarşamba
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ABD'nin haftalık petrol stokları arttı

ABD'de haftalık ham petrol stokları 2,3 milyon varil arttı.
ABD'nin haftalık petrol stokları arttı
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,3 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 525,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,5 milyon varil yükselmişti.

ABD'de stratejik petrol stokları değişmeyerek söz konusu haftada 695,1 milyon varilde kaldı. Bu dönemde, ABD'nin ham petrol üretimi bir önceki haftaya göre günlük ortalama 60 bin varil azalarak 8,49 milyon varile düştü.

Ülkenin ham petrol ithalatı da söz konusu haftada, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 275 bin varil artarak 8,92 milyon varile ulaştı.

Bu arada, ABD'nin haftalık benzin stokları ise geçen hafta 0,7 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 232 milyon varil oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,16 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,04 milyon varil artmıştı.

ABD'nin haftalık ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde yükselmesinin ardından küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarında yüzde 1,5'in üzerinde düşüş oldu. ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 45,09 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 47,38 dolara kadar geriledi.

EIA verilerinin açıklanmasının ardından güne kayıplarla başlayan New York Borsası'nda ise negatif seyir devam ediyor. 

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