Azerbaycan, Hazar Denizi'ndeki "Neft Taşları" havzasında kazılan bir kuyudan daha petrol üretmeye başladı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamada, Neft Taşları havzasındaki 2585 numaralı platformda 2581 numaralı kuyunun kazma işleminin tamamlandığı ve petrol üretimine başlandığı bildirildi.



Kuyunun derinliğinin 2 bin 670 metre olduğu ve günlük 20 ton petrol ile 4 bin 200 metreküp doğalgaz üretileceği belirtildi.



Yeni kuyunun bulunduğu Neft Taşları, dünyada yapılan ilk petrol platformu olarak biliniyor. Yapımına 1947'de başlanan Neft Taşları, Abşeron Yarımadası'nın güneydoğusunda kıyıdan 42 kilometre açıkta yer alıyor.

Deniz dibine monte edilmiş metal direkler üzerine kurulu Neft Taşları, 70 bin metrekareden fazla alan üzerine yapılan beş ve dokuz katlı binaları ve petrol kuyuları ile büyük bir kasabaya benziyor.



İki binden fazla insanın çalıştığı Neft Taşları'na ulaşım, gemi ve helikopterlerle sağlanıyor.