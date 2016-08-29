Cuma günü küresel piyasalarda değerlenen doların etkisiyle 49,1 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü sınırlı düşüşle 49,7 dolardan tamamladı.
Bugün Asya piyasalarında güne 49,55 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, düşüş eğilimini sürdürerek 49,1 doları gördü ve saat 10.45 itibarıyla yüzde 1 azalışla 49,15 dolardan işlem görüyor.
Analistler, cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın faiz artırım beklentilerini artıran açıklamaları ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında yükselişe geçtiğini ifade ediyor.
Petrol üreticisi ülkelerin üretimi artıracağına yönelik haberlerin de petrol fiyatları üzerinde satış baskısı yarattığını belirten analistler, Brent petrolde düşüşün devamı halinde 48,50 dolar seviyesinin önemli destek, olası yükselişlerde ise 50,0 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydediyor.
Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,8 azalışla 46,9 dolar seviyelerinde seyrediyor.