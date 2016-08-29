Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Azerbaycan bir kuyudan daha petrol çıkarmaya başladı

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,8 azalışla 46,9 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Petrol üreticisi ülkelerin üretimi artıracağına yönelik haberlerin de petrol fiyatları üzerinde satış baskısı yarattığını belirten analistler, Brent petrolde düşüşün devamı halinde 48,50 dolar seviyesinin önemli destek, olası yükselişlerde ise 50,0 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydediyor.

Analistler, cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın faiz artırım beklentilerini artıran açıklamaları ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında yükselişe geçtiğini ifade ediyor.



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