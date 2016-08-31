31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Petrolde düşüş hızlandı

Brent petrolün varil fiyatı, 49 doların altında dengelendi.
Petrolde düşüş hızlandı
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Dün 16 Ağustos'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 48,22 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 48,31 dolardan tamamladı. 

Bugün tepki alımlarıyla toparlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 48,40 dolarda seyrediyor. 

Analistler, petrol üreticisi ülkelerin üretimi artıracağına yönelik haberlerin petrol fiyatları üzerinde satış baskısı yarattığını belirtiyor. 

Bugün Amerikan Enerji ve Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak stok verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD'de açıklanacak verilerin de petrol fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydediyor. 

Batı Teksas Türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,15 düşüşle 46,20 dolarda seyrediyor.

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