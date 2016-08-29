29 Ağustos 2016 Pazartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
Yurtdışına para transferinde bunlara dikkat!Yurtdışına para transferinde bunlara dikkat!
  • Altın
    125,518    0.02%
  • Euro
    3,3084    0.03%
  • Dolar
    2,9577    0.47%
  • BIST
    76.220    -1.17%

3 iş adamı FETÖ'den tutuklandı

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 iş adamı tutuklandı.
3 iş adamı FETÖ'den tutuklandı
»

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işadamları Recep Kanga, Ömer Tokgöz ve Yusuf Banbal, Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 işadamı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3 işadamı Burdur Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Işık'ın annesi vefat etti28 Ağustos 2016 Pazar 22:12
  • İstanbul'da kurbanlıklar görücüye çıktı28 Ağustos 2016 Pazar 20:15
  • Yaralanan asker kurtarılamadı28 Ağustos 2016 Pazar 20:10
  • İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi28 Ağustos 2016 Pazar 17:26
  • Gökçek'ten 'altyapı' eleştirilerine yanıt28 Ağustos 2016 Pazar 14:02
  • Başkentte 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapalı28 Ağustos 2016 Pazar 13:02
  • Vegan pazarı büyüyor28 Ağustos 2016 Pazar 12:27
  • Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu28 Ağustos 2016 Pazar 11:55
  • İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesine ödül28 Ağustos 2016 Pazar 11:16
  • PKK'ya ait sığınakta 7 ton patlayıcı bulundu28 Ağustos 2016 Pazar 11:08

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.