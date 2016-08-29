Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Antalya'nın Kaş İlçesi'nde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işadamları Recep Kanga, Ömer Tokgöz ve Yusuf Banbal, Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 işadamı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3 işadamı Burdur Cezaevi'ne gönderildi.



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