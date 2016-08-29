Antalya'nın Kaş İlçesi'nde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işadamları Recep Kanga, Ömer Tokgöz ve Yusuf Banbal, Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 işadamı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3 işadamı Burdur Cezaevi'ne gönderildi.
29 Ağustos 2016 Pazartesi
- 11:39 -Balıkesir'den 3 kıtaya kurutulmuş domates ihracatı
- 11:29 -Hakkari'de 2 uzman çavuş şehit oldu
- 11:28 -Türk Telekom'a bir operasyon daha
- 11:11 -Av yasağı sona eriyor
- 11:00 -Irak'a sabun gönderilecek
- 10:50 -Halkbank Konut Kredisi’yle yüzde 20 TOKİ indirimi
- 10:32 -Avusturya'da 'İslamlaşma' karşıtı eylem
- 10:31 -Avrupa borsaları düşüşle açıldı
- 10:29 -KTO’nun alternatif pazar açılımları devam ediyor
- 10:28 -Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı
- 10:22 -3 iş adamı FETÖ'den tutuklandı
- 10:14 -Güney Afrika deri talep ediyor
- 10:13 -Ekonomiye güven sert düştü
- 10:12 -Ev almak isteyene 'sandık' geliyor
- 10:11 -Çin'de seri katil 28 yıl sonra yakalandı
- Altın
125,5180.02%
- Euro
3,30840.03%
- Dolar
2,95770.47%
- BIST
76.220-1.17%
3 iş adamı FETÖ'den tutuklandı
Antalya'nın Kaş İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 iş adamı tutuklandı.
Kaynak:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Katı yakıtlar istatistikleri açıklandıKatı yakıtlarda haziranda en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti
3 iş adamı FETÖ'den tutuklandıAntalya'nın Kaş İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 iş adamı tutuklandı.
Çin'de seri katil 28 yıl sonra yakalandıÇin'de 28 yıl sonra yakalanan seri katil ve tecavüzcü suçunu kabul etti
Otokar, Altay için nihai teklifini sunacakŞirket, Altay milli muharebe tankı seri üretimi için nihai teklifini bugün bildirecek
Fed, doları yukarı taşıdıFed Başkanı Yellen’ın Cuma günü yaptığı değerlendirmede bu yıl ki faiz artırımına dikkat çekmesi dolar/TL’yi 2,95'e çıkardı.
- Elbistan'da zehirlenenlerin sayısı 10 bini buldu
- Otelciler acil önlem bekliyor!
- Akdeniz Turizm Forumu’nun ev sahibi Mersin
- DizaynVip, Mercedes’le ortak üretecek
- Doğuş, Anadolu mutfağını küresel sofraya taşıyor
- 'Bürokrasi önemli projelerde önümüzü tıkıyor'
- 'Türkiye kapitalizmi hala içselleştiremedi'
- Otokar, Altay için nihai teklifini sunacak
- Brüksel'de bombalı saldırı
- Muhalifler, Türkiye desteğiyle Menbiç'i hedefliyor
- 11:39 - Balıkesir'den 3 kıtaya kurutulmuş domates ihracatı
- 11:29 - Hakkari'de 2 uzman çavuş şehit oldu
- 11:28 - Türk Telekom'a bir operasyon daha
- 11:11 - Av yasağı sona eriyor
- 11:00 - Irak'a sabun gönderilecek
- 10:50 - Halkbank Konut Kredisi’yle yüzde 20 TOKİ indirimi
- 10:32 - Avusturya'da 'İslamlaşma' karşıtı eylem
- 10:31 - Avrupa borsaları düşüşle açıldı
- 10:29 - KTO’nun alternatif pazar açılımları devam ediyor
- 10:28 - Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı
- 10:22 - 3 iş adamı FETÖ'den tutuklandı
- 10:14 - Güney Afrika deri talep ediyor
- 10:13 - Ekonomiye güven sert düştü
- 10:12 - Ev almak isteyene 'sandık' geliyor
- 10:11 - Çin'de seri katil 28 yıl sonra yakalandı
- 3. Köprü tamam
- Ulaşımı bir saat kısaltacak tünelde çalışmalar sürüyor
- İşte en iyi akıllı telefonlar
- Kombinenin lideri Beşiktaş
12345678
- Duyarlı markalar tüketicinin sesi oluyorDünyanın dört bir yanında sosyal adaletsizlik, eşitsizlik gibi kavramları tetikleyen toplumsal olaylar yaşanırken tüketici sesini çıkaran markalarla adeta bütünleşiyor.
- Matematik, hayatın içindeOkul sıralarından hayatın içine matematik her yerde… Girişimcinin işletmesi için yaptığı planlarda, borsa analistlerinin karmaşık algoritmalarında ve hatta aşkta...
- Şirketlerde değişimin anahtarı: Cesur yöneticilerSadece bireylerin değil, kurumların da geliştirmeleri gereken alanlar var ve bu geliştirmeyi gerçekleştirecek yöneticilere büyük görevler düşüyor.
- Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: DipVazgeçmek hep kötü müdür? “Vazgeçenler kazanamaz, kazananlar vazgeçmez” sözü doğru mudur? Godin bu söze itiraz ediyor hatta tam tersini iddia ediyor.
- Uzak pazarlar için fabrika kuracak
- Türk Edebiyatı usta kalemini kaybetti
- Kurbanlıklar görücüye çıktı
- 'Fırat Kalkanı' operasyonunun havadan görüntüleri
12345678
Burada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.