Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 3 Eylül Cumartesi günü elektrik kesintisine gidilecek.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hamam Mahallesi Kamışoba Sokak ile Gazi, Hacıbeyli, Ayşehoca ve Dilekkaya mahallelerine 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

İmamoğlu ilçesine bağlı Ağzıkaraca Mahallesi'ne 09.00-14.00, Otluk, Çörten ve Sayca mahallelerine 13.00-14.00, Feke ilçesine bağlı Karacauşağı Mahallesi'ne 09.00-14.00, Bağdatlı, Bahçecik, Belenköy, Çandırlar, Çondu, Çürükler, Değirmenciuşağı, Gaffaruşağı, Gedikli, Göbelli, Gökçeli, Gürümze, Güzpınarı, Hıdıruşağı, İslam, Kaleyüzü, Karacaoğlan, Karacauşağı, Kayadibi, Kazancı, Keklikçi, Kısacıklı, Kızılyer, Koçyazı, Konakkuran, Mansurlu, Musalar, Olucak, Ormancık, Ortaköy, Oruçlu, Sülemişli, Süphandere, Şahmuratlı, Tortulu, Yaylapınar, Yerebakan ve Yeşildüşmüş mahalleleri ile Kıy Hidroelektrik Santrali, Darıbükü Bakır Krom Madeni, Feke Devlet Hastanesi, Postane, Emniyet, Jandarma, Belediye, Jemus vericileri, Sarıtepe Hidro Elektrik Santrali, Yeşil Düşmüş Yatılı Bölge Okulu, Tortulu Barit Madeni, Gürümze Sarıpınar Beton Santrali, Orman İşletmesi, Feke Ziraat Bankası, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone GSM vericilerine ve itfaye’ye 07.00-09.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi 68046, 68067 ve 68068 sokaklarına 10.00-15.00, Yeşiloba Mahallesi 46170, 46178, 46182 ve 46184 sokakları ile Sarıhuğlar Mahallesi'ne 09.00-11.00, 2000 Evler Mahallesi Mavi Bulvar ve Bülent Ecevit Bulvarı ile 76001 Sokak'a 09.00-17.00, Karataş ilçesine bağlı Karagöçer Mahallesi'ne 09.00-15.00, Ceyhan ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi Meslek Yüksekokulu ve AKUT'a 09.00-18.00, Kurtpınar, Kurtkulağı, Sarımazı, Selimiye, Hamidiye, Dutlupınar ve Dokuztekne mahallelerine 07.00-09.00, Altıgöz, Aydınlar, Azizli, Birkent, Burhanlı, Ceyhanbekirli, Çataklı, Çiftlikler, Kuzucak, Kösreli, Dağıstan, Değirmendere, Değirmenli, Erenler, Günlüce, Günyazı, Hamdilli, Irmaklı, İmran, Soğukpınar, Sağırlar ve Tatarlı mahalleleri ile Uluğ Tarım, Ulular Tarım, Kösreli Sulama Birliği ve Anıl İnşaat'a 11.00-15.00, Mustafabeyli Mahallesi ile Toprak Mahsulleri Ofisi, Jandarma Karakolu, ASKİ İçme Su Pompası ve Eksentaş Madencilik'te 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Yumurtalık ilçesine bağlı Akdeniz, Akyuva, Asmalı, Ayas, Ayvalık, Demirtaş, Deveciuşağı, Devrişiye, Gölovası, Hamzalı, Haylazlı, Kaldırım, Kalemli, Kemalpaşa, Kesmeburun, Kırmızıdam, Kuzupınarı, Narlıören, Ören, Sugözü, Yeniköy, Yeşilköy, Yumurtalık ve Zeytinbeli mahalleleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi ve Kaymakamlık'a 04.00-09.00, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi 3844, 3847 ve 3849 sokaklara 09.00-13.00, Karaisalı ilçesine bağlı Kaledağı Mahallesi'ne 09.00-16.00, Demirçit, Kıralan, Bolacalı, Kocaveliler, Altınova, Bucak, Murtçukuru ve Durak mahallelerine 10.00-16.00, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi 84001, 84003, 84005, 84008 ve 84014 sokaklarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Saimbeyli ilçesine bağlı Aksaağaç, Avcıpınarı, Ayvacık, Beypınarı, Cıvıklı, Cumhurlu, Çatak, Çeralan, Çorak, Değirmenciuşağı, Eyüplü, Fatih, Gökmenler, Gürleşen, Halilbeyli, Himmetli, İslam, Kandilli, Kapaklıkuyu, Karakuyu, Kızılağaç, Mahmutlu, Naltaş, Topallar, Tülü, Yardibi, Yeniköy ve Yeşilbağlar mahalleleri ile Muy Enerji, Koza İnşaat, Ak Enerji, Himmetli Undeğirmeni, Saimbeyli Sağlık Ocağı, Emniyet, Jandarma, Kaymakamlık, Belediye, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone GSM vericileri, itfaiye, Saimbeyli Yatılı Bölge, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu, Atatürk İmam Hatip İlköğretim Okulu, Saimbeyli Lisesi ve A.Y.C İnşaat'a 07.00-9.00, Tufanbeyli ilçesine bağlı Akçal, Akpınar, Ayvat, Bolatpınarı, Bozgüney, Cumhuriyet, Çatalçam, Çukurkışla, Damlalı, Demiroluk, Doğanbeyli, Doğanlı, Elemanlı, Evci, Fatmakuyu, Güzelim, Hanyeri, İğdebel, İstiklal, Karsavran, Kayapınar, Kayarcık, Kirazlıyurt, Koccağız, Ortaköy, Pekmezli, Pınarlar, Şar, Taşpınar, Tozlu, Yamanlı, Yenicami ve Yeşilova mahalleleri ile Tufanbeyli Devlet Hastanesi, Emniyet, Jandarma, Kaymakamlık, Belediye, İtfaiye, Tufanbeyli Termik Santral, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, TRT ve Çatalçam Jandarma vericilerine 07.00-09.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi Fıratlar mevkisine 09.00-17.00, Kültür, Barış, Bahçe, Turgutreis, Cami Şerif ve Çankaya mahallelerine 12.00-16.00, Bozyazı ilçesine bağlı Çopurlu, Merkez, Denizciler, Kaledibi, Çubukkoyağı, Sıcakyurt, Karaisali, Narince, Kömürlü, Beyreli, Tekedüzü ve Derebaşı mahallelerine, Çamlıyayla ilçesine bağlı Fakılar Mahallesi'ne, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Serinler Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, 1009,1010 ve 1005 sokaklarına, Tarsus ilçesine bağlı Boğazpınar Mahallesi'ne, Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1825, 1821, 1842, 1831 sokaklarına 09.00-17.00, Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi'ne 09.00-12.00, Sabak Mahallesi'ne 13.00-17.00, Silifke ilçesine bağlı Toros, Mukaddem ve Pazarkaşı mahallelerine 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi Osman Gazi Caddesi ile 89, 91, 92, 94, 98, 101, 102 ve 115 sokaklarına, Pirireis Mahallesi Şehit Er Ahmet Yayman, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim Caddeleri ile 162, 163, 164, 166, 167 ve 168 sokaklarına 08.30-17.30, Arsuz ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ne 09.00-17.00, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'ne 09.00-15.00, Kumlu ilçesine bağlı Gökçeoğlu, Fevziçakmak ve Cumhuriyet mahalleleri ile HATSU İçme Suyu Pompaları, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Karakolu, Kumlu Belediyesi ve Kumlu Kaymakamlığı'na 09.00-16.00, Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi'ne 09.00-16.00, Fidanlık, Cumhuriyet, Bayır, Kurtuluş, Adabucak, Pınarbaşı, Değirmenkaşı ve Mustafa Kemal mahallelerine 00.30-08.30, Erzin ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Hanifi Soylu Caddesi ile Jandarma Karakolu ve Tosçelik Su Kuyusu'na 09.00-11.00, Hassa ilçesine bağlı Küreci Mahallesi Kıranyurdu mevkisine 09.00-12.00, Gülkent ve Buhara mahallelerine, Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi Samandağ, İstiklal, 128, 132, 146, 151, 152, 153, 158, 160, 166 ve 170 sokaklarına, Subaşı Mahallesi İnönü Caddesi'ne 08.30-16.30, Çekmece (Gültepe) Mahallesi'ne 08.30-09.30, Çekmece (Pınarbaşı) Mahallesi'ne 09.00-17.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Osmaniye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı Köyü Merkez Mahallesi, Pirsultanlı Köyü Emir Karalar Mahallesi, Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit Köyü, Kalecik Köyü, Toprakkale ilçesine bağlı Göçmenler Mahallesi, Sumbas ilçesine bağlı Döğenli Mahallesi, Kadirli ilçesine bağlı Cığcık Köyü Kanaali ve Merkez mahalleleri, Aşağıbozkuyu Köyü Bozkuyular Mahallesi, Yukarıbozkuyu Köyü ve Topraktepe Köyü Tıbıllar Mahallesi, Değirmendere Köyü Merkez, Çınarcık, Kale, Yazlık Çardak, Çardak, Orta Çardak ve Yağızlar mahalleleri, Maksutoluğu Köyü Ortatepe, Teknetaş, Gürleyik, Ağlıca, Köşürge, Söğütoluğu, Selçuk, Soğucak, Dadaloğlu, Avcılar, Şölen ve Zincirli mahalleleri, Aşağı Maksutoluğu Köyü ve Maksutoluğu Köyü Merkez mahallesi, Durmuşsofular Köyü, Kayasuyu Köyü Akgedik, Tapsızlar, Aşağı Köşkerli Tüysüzler, Zeynepli, Dere, Merkez, Mezililer, Köşkerli ve İmirhan mahalleleri, Kesim Köyü Aliortaklı, Atasanlı, Hacıahmetler, Aliveliler, Demirciler, İncikler, İmirzeler, Veliler Çolaklar, Saltalılar, Fakılar ve Deliayşeler mahalleleri, Koçlu Köyü Kalealtı, Paşaoluğu, Avluk, Gölyeri, Akpınar, Merkez, Cıllık, Süleymanlı, Çobanlı, Kocamanlı, Ağanağat, Karaçalı ve Taştepe mahalleleri, Mezretli Köyü, Oruçbey Köyü Merkez Mahallesi, Sarıtanışmanlı Köyü, Söğütlüdere Köyü, Tahta Köyü Pürçek, Merkez, Taraklık, İmirhan ve İnci Mahalleleri, Yenigün Köyü, Yoğunoluk Köyü Günece, Elmalı Kayseri, Zindağan, Yoğunoluk, Merkez, Kaş ve Kastal mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Karatopaklı Mahallesi, Aşağıbozkuyu Köyü Gara İncir ve Hacı Çolaklı mahalleleri, Bahadırlı Köyü Kıraç, Hacı Abdiler ve Balcılar mahalleleri, Bekereci Köyü, Çiğdemli Köyü Çiğilli, Çivililer, Eşeler ve Gözübüyükler mahalleleri, Kızyusuflu Köyü Tosbağlı, Cennetler, Ören, Yaylapınarı, Siteler, Acaroba, Topal Ahmetli, Kıstılar ve Çolakerollar mahalleleri ile Siteler Su Sporları Merkezi, Mehedinli Köyü Kesmeli Tepe, Teslimeler, Murtlutarla, Gökalan, Gedik ve Yazdamı mahalleleri, Yukarıçiyanlı Köyü Tekerekli, Karatopaklı, Hayvalı, Döğüş Gediği, Semerciler, İspirler, Üdürükler, Çinçikler Solaklar ve Bozerler mahalleleri ile Çığcık Köyü Alaybeyler Mahallesi ve Yukarıbozkuyu Köyü'nde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.