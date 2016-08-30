Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni uyarın 26 Temmuz 2016 tarihli seyahat uyarısının yerine geçtiği belirtildi. Açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarını yakınlarının ülkeden ayrılmak istemeleri durumunda, 23 Eylül tarihine kadar uçak biletlerinin de karşılanacağı bilgisi verildi.

Seyahat uyarısı güncelleme kararının, 15 Temmuz darbe girişimi, bu girişimden sonra ilan edilen 3 aylık Olağanüstü Hal ilanı, Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te yaşanan terör olayları göz önüne alınması sonucu alındığı belirtilen açıklamada, 'Polis yada askeri faaliyetlerde gözle görülür artış, hareketleri kısıtlayıcı önlemler ve son zamanlarda güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan veya tutuklanan hem Türk hem de ABD vatandaşı kişilere konsolosluk erişiminde hem güvenlik sorunları hem de gecikmeler yaşanmıştır' görüşüne yer verildi.



Amerikalı turistlerin açıkça Türkiye'deki uluslararası ve yerli terör örgütlerinin hedefi olduğu savunulan açıklamada, yüksek profilli olaylar, büyük spor etkinlikleri, tiyatro, açık pazarlar, havacılık hizmetleri veren yerler, ulaşım sistemleri ve kamu mekanlarının terör örgütlerinin hedefleri olduğu ve bu yerlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısı açıklamasında ayrıca Türkiye'deki ABD personeline Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari, Bitlis ve Elazığ illerine getirilen kısıtlamaların hala geçerli olduğu hatırlatıldı.