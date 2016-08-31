Havalimanındaki güvenlik uygulamaları kapsamında araçların aranması nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için yurtdışından araç tanıma sistemi getirildi. X-Ray tarama özellikli sistem, havalimanının ana giriş kapısına konuldu. İlerleyen günlerde faaliyete geçecek sistemle havalimanı girişindeki araç yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.
31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem
Atatürk Havalimanı ana girişine yurtdışından getirtilen X-Ray araç tanıma sistemi yerleştirildi.
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- 17:06 - Demirtaş ve Buldan ifadeye çağrıldı
- 16:47 - Bakandan oda ve borsalara uyarı
- 16:45 - TSK'dan PKK'ya hava harekatı
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