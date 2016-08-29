Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında 25 Temmuz'da Jandarma Bölge ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya ve Jandarma Kurmay Albay Cahit Hakan Öztürk açığa alınmış, 6 askeri personel tutuklanmıştı.

Jandarma bölge komutanlığının, aynı yerleşkesinde Aydın Garnizon Komutanlığı olarak hizmet vereceği, bölge komutanlığına bağlı bulunan illerin de Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlanacağı, İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Halil Şen'in ise Aydın Garnizon Komutanlığı'na atandığı öğrenildi.



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