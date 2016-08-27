Türkiye Barolar Birliği, Adli Yıl açılış törenine katılmayacaklarını açıkladı. Barolar Birliği'nin Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yargıtay Başkanlığı ile karşılıklı sürdürdüğümüz yapıcı ve iyi niyetli diyaloğa rağmen sorunun çözülememesi üzerine, 21.08.2016 tarihli kamuoyu açıklamamıza uygun şekilde Yönetim Kurulumuz, 2016-2017 Adli Yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği'nin katılmamasına karar vermiştir. Bu kararımız, tamamen yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır" denildi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Yargıtay Başkanlığı'nca bir otelin kongre salonunda düzenlenecek olan 2016-2017 Adli Yıl açılış törenine davet edilerek, geleneğe uygun bir şekilde konuşma yapmamız istendiğinde bunu memnuniyet ile kabul etmiştik. Törenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağına dair 21.08.2016 tarihinde medyada haberler çıkması üzerine; bu durumun kuvvetler ayrılığı ilkesine zarar vereceğini, yargının bağımsızlığı ile tarafsızlığının ulusal ve uluslararası kamuoyunda yıpratılmasına neden olabileceğini Yargıtay Başkanlığı'na aynı gün sözlü olarak iletmiştik. Yargının adil olması kadar adil görünmesi gereğini de vurgulayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik içtihadına da işaret etmiştik. Yine aynı gün yaptığımız kamuoyu açıklamasında, '15 Temmuz sonrası yaşanan, hepimizin ihtiyaç duyduğu milli birlik ve beraberlik ruhuna, yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını ulusal ve uluslararası kamuoyunda sorgulatarak zarar verebilecek bir organizasyonu doğru bulmayacağımızı ve meselelerin iletişim yoluyla çözülebileceğine dair inancımızı' dile getirmiştik. Bu süreçte, Yargıtay Başkanlığı ile karşılıklı sürdürdüğümüz yapıcı ve iyi niyetli diyaloğa rağmen sorunun çözülememesi üzerine, 21.08.2016 tarihli kamuoyu açıklamamıza uygun şekilde Yönetim Kurulumuz, 2016-2017 Adli Yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği'nin katılmamasına karar vermiştir. Bu kararımız, tamamen yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. "