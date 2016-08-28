Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, başkentte 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak yolları açıkladı.

Buna göre;

28 Ağustos 2016 günü 13.00'den itibaren Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak genel provada; Mevlana Bulvarı; Samsun Yolu istikameti Çiftlik kavşağından Akköprü Kavşağına kadar saat 12.00-13.00 saatleri arasında tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

30 Ağustos 2016 günü 13.00'den itibaren Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak geçit töreninde; Hipodrom Caddesi; İstanbul Yolu Yenimahalle köprüsünden Ulaştırma kavşağına (Hipodrom Caddesi -Kazım Karabekir Caddesi kavşağı) kadar çift yönlü olarak 10.00-15.00 saatleri arasında; Mevlana Bulvarı; Turgut Özal Bulvarı Akköprü Kavşağından Konya Yolu istikameti çiftlik Kavşağına kadar çift yönlü olarak 10.00-15.00 saatleri arasında; Kazım Karabekir Caddesi: İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağından Ulaştırma Kavşağına kadar çift yönlü olarak 10.00-15.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

30 Ağustos 2016 günü saat 09.30'dan Anıtkabir'de yapılacak törenlerle ilgili olarak: Gençlik Caddesinin çift yönlü olarak, Akdeniz Caddesinin çift yönlü olarak 30 Ağustos 2016 günü saat 07.00'dan itibaren etkinliklerin sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak.