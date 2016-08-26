Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, üst düzey hükümet yetkilileri ve bürokratların katılımıyla açıldı.

Açılışa, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin ulaştırma ve ekonomi bakanları da açılışa geldi.

Köprünün açılış kurdalesi katılımcılarla birlikte kesildi.

Erdoğan: 31 Ağustos'a kadar geçiş ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda açılış konuşması yaptı.

Erdoğan, 31 Ağustos Çarşamba gününün gecesine kadar köprüden geçişlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu köprü hem tekerlekli araç geçişini hem raylı sistemi birlikte sağlıyor olması bakımından kendi alanında dünyada öncü bir köprü, böyle bir özelliğe sahip. Şu anda iftiharla gördüğümüz, seyrettiğimiz bu köprü inşallah dünyada birçok şeye, yayınlara, inanıyorum ki öncü olacak. Bununla iftihar edeceğiz. Bunu göreceksiniz, dünya filmleri buralarda çekilecek, göreceksiniz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bunlarla anılacağız. Bu yola bunlarla devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye hedeflerine adım adım ilerliyor"

Erdoğan, "Türkiye tamamlanan, inşası süren, başlanacak olan projelerle hedeflerine adım adım ilerliyor. Ekonomide tüm göstergeler, onca badireye rağmen olumlu yönde seyrediyor, sıkıntılı bir yıl olsa da olumlu yönde seyrediyor." dedi.

"Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılacak"

"Halep oradaysa arşın burada" diyen Erdoğan, köprünün yapıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi ise köprünün açılışının vatandaşlarla yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu gurur duyulası milletimizle yapıyoruz. Siz, farklısınız. Siz, tankların, topların, helikopterlerin F16'ların önünde duran bir milletsiniz. Siz onlara prim vermediniz. Size de bu eserler yakışırdı. Birinci köprü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Onun adını siz koydunuz. İkinci köprü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Şimdi de Yavuz Sultan Köprüsü'nü açıyoruz. Bu millete işte bunlar yakışır. İnşallah boğazın altından biliyorsunuz zaten bir Marmarayımız var. Değil mi? İnşallah 20 Aralık'ta da Avrasya Tüneli'nin açılışını yapıyoruz. Kardeşlerim, bu millet Allah'ın izniyle neye layıksa bunların hepsi olacak. Bunları yapacağız. Zira muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak öyle lafla olmuyor, icraatla oluyor. Bunu yapacağız."

Yıldırım: Kamyonlar, otobüsler, tırlar artık şehir içine giremeyecek

Yıldırım köprünün açılışında yaptığı konuşmada,"Yavuz Sultan Selim Köprüsü yarın hizmete girecek. Köprünün özelliği şu; şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bütün kamyonlar, otobüsler, tırlar artık yarından sonra şehir içine giremeyecek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bu köprü, sadece İstanbul'a hizmet etmiyor. Bu köprü, Uzakdoğu'dan, Çin'den yola çıkıp Londra'ya kadar giden tarihi İpek Yolu'ndaki bütün yolculuklara hizmet ediyor. Bu, insanlığı birbirine bağlayan ve medeniyetleri birbiriyle buluşturan en güzel eserlerin başında geliyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Böyle inanmış bir millet olduğu müddetçe biz hiçbir zorluğa pabuç bırakmayız, her türlü zorluğun üstesinden geliriz, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın medeniyet yolculuğunda ilerlemeye devam edeceğiz."

"Bu ülkeyi bölücülere ve darbecilere asla teslim etmeyeceğiz"

"Vatandaşlarımızın geleceği için, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için canımızla kanımızla mücadelemize devam edeceğiz" diyen Yıldırım, "Bu ülkeyi ne bölücülere ne de darbecilere asla teslim etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

'Köprüden geriye 2 kule kaldı başlıklarını atanlar gelip görsünler'

Yıldırım, köprünün temelinin 3 yıl önce atıldığını anımsatarak, "Değerli İstanbullular, 29 Mayıs 2013'te, burada bu köprünün temelini attık. 11. dönem Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu o büyük günde dedik ki 'bu köprü 3 yılda bitecek.' 2 yıl sonra gazetenin birinde, 'köprüden geriye 2 tane kule kaldı...' Bugün o başlıkları atanlar, gelsinler İstanbul'un köprüsünü görsünler. Yavuz Sultan Selim'i görsünler." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Bu köprü, Uzakdoğu'dan, Çin'den yola çıkıp Londra'ya kadar giden tarihi İpek Yolu'ndaki bütün yolculuklara hizmet ediyor. Bu insanlığı birbirine bağlayan ve medeniyetleri birbiriyle buluşturan en güzel eserlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Kahraman: Türkiyemiz geliştikçe önü kesilmek isteniyor

TBMM Başkanı Kahraman ise açılışta, "Türkiyemiz geliştikçe ve böyle eserlerle ilerledikçe önü kesilmek isteniyor. Çok yakın bir zamanda çok kara bir gün yaşadık ve 20 saat gibi kısa zamanda o kara gün atlatıldı ve inşallah öyle bir kara günler olmayacak." dedi.

Geçiş 9.90 TL

36 ayda bitirilmesi öngörülen proje 27 ayda tamamlandı. 4 gidiş-4 geliş toplam 8 şeritten oluşan Köprü aynı zamanda bir şerit gidiş bir şerit geliş raylı sistemi de içerisinde barındırıyor.

Köprü'den geçiş ücreti 3 dolar olarak açıklandı. Dolar kurunun 1 Ocak'tan baz alınması nedeniyle geçişler KDV dahil 9.90 TL olacak.

8.5 milyar liraya mal olan 3. Köprü'den bayram esnasında geçişler ücretsiz. Açılıştan bayrama kadar olan sürede ise ücretsiz olup olmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Ağır vasıtaların sadece yeni Köprü'yü kullanması için çalışma yapılıyor. Çalışma sonuç verirse 2. Köprü'yü (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) kullanan araçlar artık sadece 3. Köprü'den geçiş yapabilecek.