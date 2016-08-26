26 Ağustos 2016 Cuma
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
Kayseri kırsalına ‘kentle uyumlu’ kalkınma modeliKayseri kırsalına ‘kentle uyumlu’ kalkınma modeli
  • Altın
    125,327    0.47%
  • Euro
    3,3062    -0.15%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Boğaz'ın 3. Köprüsü açıldı

Toplam maliyeti 4.5 milyar lirayı bulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, çok sayıda devlet başkanının katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüden geçişlerin 31 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olduğunu açıkladı.
Boğaz'ın 3. Köprüsü açıldı
»
İlgili Haberler

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, üst düzey hükümet yetkilileri ve bürokratların katılımıyla açıldı.

Açılışa, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin ulaştırma ve ekonomi bakanları da açılışa geldi.

Köprünün açılış kurdalesi katılımcılarla birlikte kesildi.

20160826_2_18806390_13642234.jpg

Erdoğan: 31 Ağustos'a kadar geçiş ücretsiz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda açılış konuşması yaptı.

Erdoğan, 31 Ağustos Çarşamba gününün gecesine kadar köprüden geçişlerin ücretsiz olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu köprü hem tekerlekli araç geçişini hem raylı sistemi birlikte sağlıyor olması bakımından kendi alanında dünyada öncü bir köprü, böyle bir özelliğe sahip. Şu anda iftiharla gördüğümüz, seyrettiğimiz bu köprü inşallah dünyada birçok şeye, yayınlara, inanıyorum ki öncü olacak. Bununla iftihar edeceğiz. Bunu göreceksiniz, dünya filmleri buralarda çekilecek, göreceksiniz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bunlarla anılacağız. Bu yola bunlarla devam edeceğiz." diye konuştu.

4334.jpg

"Türkiye hedeflerine adım adım ilerliyor"

Erdoğan, "Türkiye tamamlanan, inşası süren, başlanacak olan projelerle hedeflerine adım adım ilerliyor. Ekonomide tüm göstergeler, onca badireye rağmen olumlu yönde seyrediyor, sıkıntılı bir yıl olsa da olumlu yönde seyrediyor." dedi.

"Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılacak"

"Halep oradaysa arşın burada" diyen Erdoğan, köprünün yapıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdi ise köprünün açılışının vatandaşlarla yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu gurur duyulası milletimizle yapıyoruz. Siz, farklısınız. Siz, tankların, topların, helikopterlerin F16'ların önünde duran bir milletsiniz. Siz onlara prim vermediniz. Size de bu eserler yakışırdı. Birinci köprü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Onun adını siz koydunuz. İkinci köprü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Şimdi de Yavuz Sultan Köprüsü'nü açıyoruz. Bu millete işte bunlar yakışır. İnşallah boğazın altından biliyorsunuz zaten bir Marmarayımız var. Değil mi? İnşallah 20 Aralık'ta da Avrasya Tüneli'nin açılışını yapıyoruz. Kardeşlerim, bu millet Allah'ın izniyle neye layıksa bunların hepsi olacak. Bunları yapacağız. Zira muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak öyle lafla olmuyor, icraatla oluyor. Bunu yapacağız."

Yıldırım: Kamyonlar, otobüsler, tırlar artık şehir içine giremeyecek

Yıldırım köprünün açılışında yaptığı konuşmada,"Yavuz Sultan Selim Köprüsü yarın hizmete girecek. Köprünün özelliği şu; şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen bütün kamyonlar, otobüsler, tırlar artık yarından sonra şehir içine giremeyecek." ifadelerini kullandı.

5-274.jpg

Yıldırım, "Bu köprü, sadece İstanbul'a hizmet etmiyor. Bu köprü, Uzakdoğu'dan, Çin'den yola çıkıp Londra'ya kadar giden tarihi İpek Yolu'ndaki bütün yolculuklara hizmet ediyor. Bu, insanlığı birbirine bağlayan ve medeniyetleri birbiriyle buluşturan en güzel eserlerin başında geliyor." dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Böyle inanmış bir millet olduğu müddetçe biz hiçbir zorluğa pabuç bırakmayız, her türlü zorluğun üstesinden geliriz, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın medeniyet yolculuğunda ilerlemeye devam edeceğiz." 

"Bu ülkeyi bölücülere ve darbecilere asla teslim etmeyeceğiz"

"Vatandaşlarımızın geleceği için, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için canımızla kanımızla mücadelemize devam edeceğiz" diyen Yıldırım, "Bu ülkeyi ne bölücülere ne de darbecilere asla teslim etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

'Köprüden geriye 2 kule kaldı başlıklarını atanlar gelip görsünler'

Yıldırım, köprünün temelinin 3 yıl önce atıldığını anımsatarak, "Değerli İstanbullular, 29 Mayıs 2013'te, burada bu köprünün temelini attık. 11. dönem Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu o büyük günde dedik ki 'bu köprü 3 yılda bitecek.' 2 yıl sonra gazetenin birinde, 'köprüden geriye 2 tane kule kaldı...' Bugün o başlıkları atanlar, gelsinler İstanbul'un köprüsünü görsünler. Yavuz Sultan Selim'i görsünler." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Bu köprü, Uzakdoğu'dan, Çin'den yola çıkıp Londra'ya kadar giden tarihi İpek Yolu'ndaki bütün yolculuklara hizmet ediyor. Bu insanlığı birbirine bağlayan ve medeniyetleri birbiriyle buluşturan en güzel eserlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Kahraman: Türkiyemiz geliştikçe önü kesilmek isteniyor

TBMM Başkanı Kahraman ise açılışta, "Türkiyemiz geliştikçe ve böyle eserlerle ilerledikçe önü kesilmek isteniyor. Çok yakın bir zamanda çok kara bir gün yaşadık ve 20 saat gibi kısa zamanda o kara gün atlatıldı ve inşallah öyle bir kara günler olmayacak." dedi.

Geçiş 9.90 TL

36 ayda bitirilmesi öngörülen proje 27 ayda tamamlandı. 4 gidiş-4 geliş toplam 8 şeritten oluşan Köprü aynı zamanda bir şerit gidiş bir şerit geliş raylı sistemi de içerisinde barındırıyor. 

Köprü'den geçiş ücreti 3 dolar olarak açıklandı. Dolar kurunun 1 Ocak'tan baz alınması nedeniyle geçişler KDV dahil 9.90 TL olacak.

8.5 milyar liraya mal olan 3. Köprü'den bayram esnasında geçişler ücretsiz. Açılıştan bayrama kadar olan sürede ise ücretsiz olup olmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Ağır vasıtaların sadece yeni Köprü'yü kullanması için çalışma yapılıyor. Çalışma sonuç verirse 2. Köprü'yü (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) kullanan araçlar artık sadece 3. Köprü'den geçiş yapabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cizre açıklaması26 Ağustos 2016 Cuma 14:00
  • Hatay'da minibüs devrildi: 8 ölü26 Ağustos 2016 Cuma 12:49
  • Organik arıcılık yapana destek ödemesi26 Ağustos 2016 Cuma 10:41
  • Dolar 2,94'ün altında26 Ağustos 2016 Cuma 09:46
  • Raybüs, traktöre çarptı:2 çocuk ölü26 Ağustos 2016 Cuma 09:05
  • 3. Köprü bugün açılıyor26 Ağustos 2016 Cuma 08:45
  • Geçen yılın yıldızı olan Öztürk İnşaat bu sene niye listede yok?26 Ağustos 2016 Cuma 07:50
  • TSK YPG'yi vurdu25 Ağustos 2016 Perşembe 22:23
  • Süper Loto çekildi25 Ağustos 2016 Perşembe 21:58
  • Karkamış'ta hayat normale döndü25 Ağustos 2016 Perşembe 19:32

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.