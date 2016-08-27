27 Ağustos 2016 Cumartesi
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Borsa ve altın yatırımcısını üzdü

Bu hafta borsa ve altın yatırımcına kaybettirirken, dolar yüzde 0.14, euro 0,03 değer kazandı
Borsa ve altın yatırımcısını üzdü
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Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın değer kaybederken, dolar ve euro sınırlı yükseldi.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,31 değer kaybetti, dolar yüzde 0,14 değer kazandı. 

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 78.292,83, en düşük ise 75.113,56 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,31'lik azalışla 77.119,65 puandan tamamladı. 

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,71 azalarak 125,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,47 kayıpla 840,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 207,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 206,00 liraya geriledi. 

Bu hafta euro yüzde 0,03 değer kazanarak 3,3220 liraya, ABD doları ise yüzde 0,14'lük yükselişle 2,9380 liraya çıktı. 

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06 değer kaybetti, yatırım fonları yüzde 0,09 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile borçlanma araçları fonları oldu. 

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,24 arasında gerçekleşti. 

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