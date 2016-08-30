30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yılı kutlanıyor. Törenler, devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Törenlerde bu yıl bir çok ilk yaşanıyor...

İlk tören Anıtkabir'de yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakan devlet erkanı, saygı duruşunda bulumasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajı okudu:

"Aziz Atatürk bugün büyük zaferin 94. yıldönümünü yad ediyoruz. Tüm yoksulluk ve zorluklara rağmen Kurtuluş Savaşı'nı büyük zafere ulaştıran azme ve inançla emanetiniz olan cumhuriyetimizi payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi bu kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak birlik, beraberlik içinde istikbal mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bu yıl hayata geçirdiğimiz Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüsü gibi ülkemizin gurur kaynağı olan tarihi projeler mücadele azmimizin tezahürüdür. Halkımızın tüm farklılıklarını ortadan kaldırarak 94 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz'da ortaya koyduğu irade en büyük güven kaynağımızdır. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Bu yıl ilkler yaşanıyor

Anıtkabir'deki törenin ardından Erdoğan, tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın canlı performans sergileyeceği törende, bir subay konuşma yapacak.

Törende, muharip gaziler ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olanlar da hazır bulunacak.

Daha önce Hipodrom’da düzenlenen etkinlikte uçaklar, tanklar, toplar, askeri araçlar geçit töreninde yer alırdı. Bu kez törende onlar olmayacak.

Ancak, 4. Kolordu Komutanlığı ve Ankara Garnizonu'nun organize ettiği geçit töreninde askerler ve lise öğrencileri yer alacak.

Mehteran Konseri'nin iki marş seslendireceği törende, dev Türk bayrağının geçişi de gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği de "son dönemde yaşanan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşların hatıralarına duyulan saygı" nedeniyle 30 Ağustos resepsiyonunun iptal edildiğini duyurmuştu.

İstanbul'da 30 Ağustos

İstanbul'da ise kutlamalar, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na sırasıyla Valilik, İstanbul Garnizonu olarak 1. Ordu Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri bırakıldı.

Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şahin, Avsever ve Topbaş, daha sonra İstanbul Valiliğindeki tören için Taksim'den ayrıldı.