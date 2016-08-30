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Cerablus'ta tanka saldırı: 3 asker yaralı

Cerablus'un batısında teröristlerin TSK'ya ait 1 tanka saldırması sonucu 3 askerin yaralandığını bildirildi.
Cerablus'ta tanka saldırı: 3 asker yaralı
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Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında, Cerablus'un batısında teröristlerce atılan bir roket sonucu bir tankın hafif hasar gördüğü, üç askerin yaralandığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, devam etmekte olan Fırat Kalkanı Harekatı esnasında, Cerablus'un batısında teröristlerce atılan roket sonucu bir tankın hafif hasar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırıda üç askerin yaralandığı, yaralıların hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Bölgede saldıran terörist hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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