Düğün sezonu ile birlikte yaz mevsiminde artan çeyrek altın satışları, bu yılın mayıs-temmuz arasında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 63,6 azalışla 995 bin 520 adede geriledi. Darphanenin basımını gerçekleştirdiği çeyrek altın miktarı, sadece geçen ay yüzde 80,3'lük düşüş kaydetti.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, Ramazan Bayramının yaz dönemine denk gelmesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi, çeyrek altının üretim ve satışını da düşürdü.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın mayıs-temmuz döneminde 2 milyon 734 bin 630 adet çeyrek altın basımı gerçekleştirildi. Çeyrek altın miktarı bu yılın aynı döneminde ise yüzde 63,6'lık azalışla 995 bin 520 adede geriledi.

Çeyrek altın üretiminde en keskin düşüş, altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı geçen ay gerçekleşti. Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,3'lük düşüşle 367 bin 220 adet çeyrek altın üretildi.

Vatandaşların, bu yıl düğün sezonunda "fiyatını yüksek bulduğu" çeyrek altın yerine gram altın ya da başka hediyeliklere yöneldiği belirtiliyor.

Darphanenin 2015 ve 2016'nın mayıs, haziran ve temmuz aylarında basımını gerçekleştirdiği çeyrek altın miktarı şöyle:

2015 (adet) 2016 (adet)



Mayıs 495.320 422.730



Haziran 370.270 205.570



Temmuz 1.869.040 367.220

'Yeni gözde gram altın'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada, gram altının temmuz ayında tüm zamanların zirvesi olan 132 lirayı test etmesiyle sezonda çeyrek altın satışlarının durduğunu ifade etti.

Memiş, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ertelenen düğünler olduğunu belirterek, çeyrek altının 217 liralara kadar yükselmesinin düğünlerde takı takacak vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi. Memiş, şöyle devam etti:

"Düğünlerde çeyrek altına talep olmayışı darphanenin çeyrek altın basımını da olumsuz etkiledi. Bu düşüşün nedenini çeyrek altın fiyatının 217 lira seviyesine kadar yükselmesine bağlıyoruz. Bu yıl düğünlere giden vatandaşların takı olarak en çok 22 ayar 1 gram altınları tercih ettiklerini gördük. Vatandaş, imkanı doğrultusunda 217 liraya çeyrek altın takmak yerine 124 liraya çeyrek görünümlü kulplu gram altın takmayı tercih etti. Sezonunda işlerde düşüş olan kuyumcu esnaf da çeyrek altın satamadığı için gram altın satışlarından memnun kaldı. Yani gram altın hem vatandaşın yüzünü güldürdü hem de esnafın. Ekim ve kasım aylarında düğün sezonunda yoğunluk yaşanacağı için vatandaşın gram altın talebinin devam edeceğini düşünüyoruz."

Çeyrek altın fiyatlarının 205 liranın altına düşmeyeceği öngörüsünü paylaşan Memiş, "Vatandaş ve esnafın yeni gözdesi gram altın diyebiliriz. Çeyrek altının tahtına artık gram altın oturmuştur, fiyatlar yükseldikçe hediyelikler maalesef küçülüyor." şeklinde konuştu.

'Esnaf yavaş yavaş kepenk indiriyor'

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler de darphane verilerinin, tüketicinin alım gücü ve talebinin büyük oranda düştüğüne işaret ettiğini, mevcut konjonktürün yanı sıra bu istatistiklerin oluşumunda altın fiyat seviyesinin de etkili olduğunu vurguladı.

İşler, "Kuyumculukta peynir, ekmek gibi satılan, düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altında talep bu kadar düşmüşse siz büyük bir ustalıkla yeni model ve koleksiyonlar geliştiren mücevhercileri, altın takı işiyle uğraşanları, atölyecilerimizi, toptancılarımızı ve perakendecilerimizin içinde bulunduğu durumu bir düşünün." şeklinde konuştu.

Kuyumcu esnafının yavaş yavaş kepenk indirdiğini ifade eden İşler, şunları kaydetti:

"Bir önlem alınmazsa yıl başından itibaren kan kaybı daha da artacak.. Piyasada büyük bir sıkıntı var. Türkiye'den 40 bin işletmeden oluşan, 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayan kuyumcu ailesi, büyük bir acı çekiyor. Meslektaşlarımız, üyelerimiz, dostlarımız yolumuzu kesip, 'Ne olacak başkan? Ne yapacağız? Evimize nasıl ekmek götüreceğiz?' sorularını soruyor. Biz bu soruları yanıtlamakta zorlanıyoruz. Belirsizlik, piyasaların en büyük düşmanı. Gelecekle ilgili soru işaretleri ne yazık ki tüketicilerin alım durumunu, şevkini, iştahını yok ediyor. Müşteri, 'bekle-gör' yönünde hareket edince ne yazık ki piyasa da kilitleniyor."