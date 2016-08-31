31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Coca-Cola kullandığı suyun tamamını doğaya kazandırdı

Şirket, ürünlerinde ve üretim süreçlerinde kullandığı 300 milyar litre suya karşın 337 milyar litre suyu doğaya geri kazandırdığını açıkladı
Coca-Cola kullandığı suyun tamamını doğaya kazandırdı
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Üretim süreçlerinde kullandığı suyun yüzde 100’ünü 2020 yılına kadar doğaya geri kazandırmayı amaçlayan Coca-Cola, bu hedefini gerçekleştirdi. Su tasarrufu konusunda önemli çalışmalara imza atan Coca-Cola Türkiye, Gece Sulaması ve Geleceğin Tarımı projeleriyle bu başarıya katkıda bulundu. 4,3 milyar litre suyu 2015 yılında topluma ve doğaya geri kazandırmayı başaran Coca-Cola Türkiye, 2015 yılı içerisinde Türkiye’de kullandığı suyun bir buçuk katını doğaya kazandırmış oldu.

Coca-Cola Türkiye, su geri kazandırma faaliyetlerini Coca-Cola Hayata Artı Vakfı ve Doğa Koruma Merkezi ortaklığında gerçekleştirdiği Hayata Artı Çevre Programı ile yürütüyor. Hayata Artı Çevre Programı ile çiftçilerin iklim değişikliğine uyumunu sağlamayı amaçlayan Coca-Cola, yeni bir toprak ve su yönetimi anlayışını hayata geçirerek, sonuçları ve etkilerini tüm Türkiye’ye ve benzer coğrafyalara yaygınlaştırmayı hedefliyor. 

Coca-Cola Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı Galya Frayman Molinas, gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar sonucunda geldikleri noktadan mutluluk duyduklarını ifade ediyor: "Sürdürülebilirlik yaklaşımımız çerçevesinde, bir taraftan üretim süreçlerimizin tümünde suyu en verimli şekilde kullanırken, diğer taraftan toplumsal projeler ile suyu doğaya geri kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ve tüm dünyada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu konuda öncü olmanın gururunu yaşıyoruz.”

 

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