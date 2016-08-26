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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cizre açıklaması

Cizre'de 11 polisin şehit olduğu hain saldırı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin huzuruna kastedenlere asla geçit vermeyeceğiz" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cizre açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki terör saldırısına ilişkin, "Türkiye'nin sınırları içindeki ve dışındaki terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürüttüğü bir dönemde meydana gelen bu saldırı, ülke ve millet olarak kararlılığımızı daha da artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, Cizre'de meydana gelen bombalı saldırıyı lanetledi.

Emniyet güçlerini ve halkı hedef alan bombalı saldırıyı şiddetle kınadığını ve faillerini lanetlediğini bildiren Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda şehit polislere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cizre, bölücü örgütün açtığı çukurlara gömüldüğü, ilçe halkının devletiyle bütünleştiği, kucaklaştığı bir gazi ilçemizdir. Cizre halkından yüz bulamayan terör örgütü, bu tür saldırılarla varlık göstermeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

'Başarıya ulaşacağımızdan şüphe olmasın'

Terörle mücadelenin başarıya ulaşacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Türkiye'nin sınırları içindeki ve dışındaki terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürüttüğü bir dönemde meydana gelen bu saldırı, ülke ve millet olarak kararlılığımızı daha da artırmaktadır. 15 Temmuz'da topyekun milletimizi, Gaziantep'te çocuklarımızı, Artvin'de ana muhalefet partisi genel başkanını hedef alan terör saldırılarına karşı, seferberlik anlayışıyla yürüttüğümüz mücadelenin başarıya ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye, terör saldırılarıyla ülkemizin huzuruna kastedenlerin ve taşeronlarının kirli emellerine asla geçit vermeyecektir. Bir kez daha Cizre'de şehit verdiğimiz polislerimizi rahmetle yad ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum."

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