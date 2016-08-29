ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen son açıklamaların ardından eylül ayında faiz artırıma yapılabileceği beklentilerinin artmasıyla dolar/TL de yükselirken, piyasalar İngiltere'de tatil olması nedeniyle nispeten sakin seyretti.

Fed'in eylül ayı itibariyle faizlerin artırılması için açık kapı bırakması ardından dolarda global bazda değerlenme eğilimi yeniden başlarken, bu hafta ABD'de de açıklanacak verilerin yakından izleneceği belirtiliyor. Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın işgücü piyasası verilerini ön plana çıkaran açıklaması sonrasında da dikkatler Cuma günü açıklanacak olan tarımdışı istihdam verilerine çevrildi.

Fed Başkanı Janet Yellen, Cuma günü Jackson Hole konferansında yaptığı konuşmasında ABD'de faizlerin artırılması şansının yüksek sayıda istihdam artışı ve ekonomik büyümenin ılımlı bir şekilde devam edeceği görünümüyle beraber son aylarda daha da güçlendiğini söyledi.

Yellen faizleri artırmadan önce merkez bankasının neyi izleyeceği konusunda ise net bir sinyal vermedi.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Cuma günü "Eylül ayında yapılabilecek bir faiz artışına hazır olunup olunmaması gerektiği ve para politikasının yıl sonundan önce birden fazla defa sıkılaştırılıp sıkılaştırılmayacağı yönündeki soruya, "evet" yanıtını vererek, ancak bunun için verilerin görülmesi gerekeceğini söyledi.

Diğer taraftan jeopolitik ve güvenlik konusundaki gelişmeler de yakından izleniyor.

Türkiye geçen hafta, Suriye'nin kuzeyinde geniş toprakları kontrol altında tutan İslam Devleti (İD) örgütünü Suriye sınırından temizlemek ve YPG'nin ilerleyişini önlemek için önceki gün sınır çizgisine birkaç yüz metre ötedeki Cerablus kentine yönelik askeri operasyona başlamıştı.

Bu sabah 2.9515/2.9535 seviyesinde olan dolar/TL, 2.9605'e kadar yükseldikten sonra piyasaların kapanış saatleri itibariyle 2.9535/2.9545 seviyesinde bulunuyor.

Bu sabah 3.1293/3.1317 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 3.1260/3.1273, 3.3070/3.3098 seviyesindeki euro/TL ise 3.2987/3.3002 seviyesinde bulunuyor.

Faiz

Tahvil bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 9.74, valörde son işlemde yüzde 9.73 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 9.80 seviyesindeydi.

Gösterge beş yıllık tahvil olan 17 Şubat 2021 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 9.54, bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 9.72 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ise bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 9.01, bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 9.08 seviyesindeydi. seviyesindeydi.