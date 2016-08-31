31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Dolar 2,96 seviyesinde

Fed'in bu yıl artan faiz artırma ihtimali ile yön bulan piyasalar, dış verileri izliyor
Dolar 2,96 seviyesinde
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ABD Merkez Bankası'nın bu yıl içinde faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentilerle dolarda global değer kazancına paralel yükselen dolar/TL bu sabah 2.96 civarında seyrederken, piyasalar haftanın kalanında açıklanacak olan verilere odaklandı.

Pazartesi piyasaların kapanış saatlerinde 2.9535/2.9545 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 2.9596/2.9615 seviyesinde bulunuyor.

Pazartesi aynı saatte 3.1260/3.1273 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1294/3.1322, 3.2987/3.3002 seviyesindeki euro/TL ise 3.2991/3.3001 seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da Temmuz ayı dış ticaret dengesi, saat 11:00'de Temmuz turist verisi, saat 1700'de ise Hazine üç aylık borçlanma stratejisi açıklanacak.

Yurtdışında ise saat 10:55'te Almanya işsizlik, 12:00 Euro bölgesi TÜFE ve işsizlik, saat 15:15'te ABD ADP özel sektör istihdam, saat 16:45'te ABD Chicago PMI ve saat 17:00'de ABD bekleyen konut satışları verileri açıklanacak.

Öte yandan saat 10:15'te Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, saat 15:00'te ise Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari bir konuşma yapacak. Yarın ise Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester bir konuşma yapacak.

Ancak piyasalar asıl olarak Cuma günü açıklanacak olan ABD tarımdışı istihdam verisine odaklandı. Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Eylül ayında Fed'den bir faiz artırımı beklentilerini güçlendirebileceği belirtiliyor.

Asya borsaları yatırımcıların Fed faiz artışlarına dair ipucu elde edebilmek için ABD istihdam rakamlarını beklemesi ve dün Wall Street'te yaşanan hafif kayıpların etkisiyle beraber bugün geriledi.

Fed tarafından faizlerin yakın zamanda yükseltilmesi ihtimalinin gittikçe artmasıyla beraber dolar da yen gibi büyük para birimleri karşısında değer kazandı.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer geçen hafta yaptığı bir açıklamada işgücü piyasası verilerini ön plana çıkarmış, Fed Başkanı Janet Yellen da Cuma günü Jackson Hole konferansında yaptığı konuşmasında ABD'de faizlerin artırılması şansının yüksek sayıda istihdam artışı ve ekonomik büyümenin ılımlı bir şekilde devam edeceği görünümüyle beraber son aylarda daha da güçlendiğini söylemişti.

Diğer taraftan jeopolitik ve güvenlik konusundaki gelişmeler de yakından izleniyor.

Türkiye Suriye'nin kuzeyinde geniş toprakları kontrol eden IŞİD örgütünü Suriye sınırından temizlemek ve YPG'nin ilerleyişini önlemek için sınır çizgisine birkaç yüz metre ötedeki Cerablus kentine yönelik geçtiğimiz hafta Çarşamba sabahı askeri operasyon başlatmıştı.

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