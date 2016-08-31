31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Dolar 2,96'nın altına geriledi

Dolar/TL, 2,9666'yı görmesinin ardından düşüşe geçerek 2,9560 seviyelerinde dengelendi
Dolar 2,96'nın altına geriledi
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Yurt içi piyasalarda dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü 2,96'nın üzerinde tamamladı. Bugün de Asya piyasalarında güne yükselişle başlayan dolar/TL 2,9666'yı görmesinin ardından düşüşe geçti. 

Dolar/TL saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 2,9560'tan işlem görürken, euro/TL yüzde 0,3 düşüşle 3,2930, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 3,8740'tan alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününden bu yana ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımı ile ilgili "şahin" olarak nitelendirilebilecek açıklamaları doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında yükseliş trendine girmesine neden oldu.

Analistler, dün Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in merkez bankasının bu yıl birden fazla faiz artışı yapabileceğini söylemesinin ardından piyasalarda dolar talebinin arttığını belirterek, bugün ise Fed Boston Başkanı Eric Rosengren'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından daha iyimser karşılandığına dikkati çekiyor.

Bugün ABD'de başta ADP özel sektör istihdamı olmak üzere veri akışının takip edileceğini dile getiren analistler, dolar/TL'nin 2,9550'nin altına gerilemesi durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, aksi durumda 2,97 seviyelerinin tekrar gündeme gelebileceğini öngörüyor. 

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