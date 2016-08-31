31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Dolar sakin seyrediyor

Fed'in faiz artırım beklentisiyle yön bulan döviz piyasaları sakin bir günü geride bıraktı.
Dolar sakin seyrediyor
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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının ardından piyasalar Fed'in bu yıl içinde faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentilerle yön bulurken, dolar/TL bugün dar bantta hareket etti.

Bu sabah 2.9596/2.9615 seviyesinde olan dolar/TL, piyasaların kapanış saatleri itibariyle 2.9571/2.9579 seviyesinde bulunuyor.

Bu sabah 3.1294/3.1322 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 3.1258/3.1268; 3.2991/3.3001 seviyesindeki euro/TL ise 3.2944/3.2954 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanan piyasada, verinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Eylül ayında Fed'den faiz artırımı beklentilerini güçlendirebileceği belirtiliyor.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer geçen hafta yaptığı açıklamada işgücü piyasası verilerini ön plana çıkarmış, Fed Başkanı Janet Yellen da Cuma günü Jackson Hole konferansındaki konuşmasında ABD'de faizlerin artırılması şansının yüksek sayıda istihdam artışı ve ekonomik büyümenin ılımlı bir şekilde devam edeceği görünümüyle beraber son aylarda daha da güçlendiğini söylemişti.

Yellen ve Fischer böylece, bu yıl içinde hatta belki de Eylül ayı ile birlikte bir faiz artırımı olasılığını açık bırakmıştı.

Piyasalar Eylül'de bir faiz artırımına dörtte bir civarında olasılık verirken, bu oran Jackson Hole toplantıları öncesinde beşte bir şeklindeydi. Diğer taraftan yıl sonuna kadar yapılacak bir artırım ise yüzde 55 oranda fiyatlanıyor.

Faiz

Tahvil bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Pazartesi spot kapanışta ortalama yüzde 9.80 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 9.82, valörde son işlemde yüzde 9.83 seviyesindeydi.

Gösterge beş yıllık tahvil olan 17 Şubat 2021 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz Pazartesi spot kapanışta ortalama yüzde 9.72 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 9.58, valörde son işlemde yüzde 9.80 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ise bileşik faiz Pazartesi günü spot kapanışta ortalama yüzde 9.08 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 9.07 seviyesindeydi.

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