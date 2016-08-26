26 Ağustos 2016 Cuma
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Dolarda Yellen dalgası

Gün boyunca 2,9350 seviyelerinde hareket eden dolar kuru, Yellen'ın konuşması sonrasında 2,95 seviyesine yaklaştıktan sonra yeniden düşüşe geçti ve 2,9241'e kadar indi.
Dolarda Yellen dalgası
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Fed Başkanı Janet Yellen bugün gerçekleştirdiği Jackson Hole toplantısındaki konuşması dolarda çift taraflı sert harekete neden oldu.

İnfo Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Yellen şahin ve güvercin açıklamalarda bulundu" denildi.

Yellen, konuşmaya Fed'in faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini belirterek dolar bazlı değerlenmeye neden olurken, enflasyon ve istihdam hedeflerine yaklaşıldığını söyledi. 

Ekonominin güçlü hane halkı harcamaları liderliğinde genişlemeye devam ettiğini kaydederken, politika uygulamasıyla ilgili tüm konuların konuşulduğunu kaydetti.

Fed Başkanı Yelleni konuşmasının 2. bölümünde ise ekonomideki aşağı yönlü hareketlerde varlık alım ihtiyacı duyulabilir demesi dikkatleri çekti. 

Analistlere göre; Yellen'ın bu söylemi önümüzdeki dönemde oluşabilecek resesyonun habercisi niteliğinde olabilir.

Konuşma sonrasında dolar endeksinde sert değer kaybı yaşanırken Yellen'ın ek teşviklerden bahsetmesi ve varlık alımına değinmesi kafaları karıştırdı. 

Dolar endeksindeki hareketliliğe bağlı olarak altın 1340 seviyesine yükselirken, Euro/dolar paritesinde ise 1.1340 seviyesi test ediliyor. 

Dolar TL ise, bu sabah 2.9370/2.9381 seviyesinde güne başldı.

Yellen'in konuşmaları sonrasında 2,9496 TL'ye kadar yükselen kur daha sonra düşüşe geçti ve 2,9241 seviyesine indi. Kurda işlemler piyasaların kapanış saatleri itibariyle 2,93 seviyesinden geçiyor.

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