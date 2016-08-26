Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine nedeniyle ertelenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) yarın yapılacak.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, 16 Temmuz'da yapılması planlanan ancak FETÖ'nün darbe teşebbüsü nedeniyle ertelenen MTKS-3 yarın MTSKS-4 ile birleştirilerek gerçekleştirilecek.

Sınav yarın saat 11.00'de yurt genelinde 256 sınav merkezinde, bin 250 okulda, 22 bin 693 salonda, 422 bin 315 kursiyerin katılımıyla yapılacak. Kursiyerler, M, A1, A2, A, B1, B, D1, D, C1, C ve F sertifika sınıfı türlerine ait ilk yardım, trafik, çevre, araç tekniği ve trafik adabı derslerinden sorumlu olacak.

Sınav sonuç bilgileri, 8 Eylül'de "http://www.meb.gov.tr"den yayımlanacak.

MTSKS-4 sınavı ile birleştirilen MTSKS-3 kursiyerleri için sınavda hak kaybı söz konusu olmayacak.