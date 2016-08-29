ABD Merkez Bankası'nın eylül ayı itibariyle faizlerin artırılması için açık kapı bırakması ardından doların global değer kazanımına paralel Cuma günü yükselişe geçen dolar/TL bu sabah da 2.95 civarında seyrediyor.

Cuma günü piyasaların kapanış saatlerinde 2.9358/2.9368 seviyesinde olan ve Yellen'ın konuşması ardından 2.9590'a kadar yükselen dolar/TL, bu sabah 2.9515/2.9535 seviyesinde bulunuyor.

Cuma aynı saatte 3.1223/3.1238 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1293/3.1317, euro/TL ise 3.3070/3.3098 seviyesinde bulunuyor.

Londra piyasalarının tatil olması nedeniyle bugün sakin bir seyir görülebileceği ancak Suriye operasyonu ve yurtiçinde güvenlik konusundaki gelişmelerin de yakından izleneceği belirliyor.

Fed Başkanı Janet Yellen, Cuma günü Jackson Hole konferansında yaptığı konuşmasında ABD'de faizlerin artırılması şansının yüksek sayıda istihdam artışı ve ekonomik büyümenin ılımlı bir şekilde devam edeceği görünümüyle beraber son aylarda daha da güçlendiğini söyledi.

Yellen faizleri artırmadan önce merkez bankasının neyi izleyeceği konusunda ise net bir sinyal vermedi.

Asya borsalarının çoğunluğu, Yellen'in bu yıl bir faiz artışının hâlâ seçenekler arasında olduğu sinyalini vermesi üzerine gerilerken, dolar kazançlarını artırdı.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Cuma günü "Eylül ayında yapılabilecek bir faiz artışına hazır olunup olunmaması gerektiği ve para politikasının yıl sonundan önce birden fazla defa sıkılaştırılıp sıkılaştırılmayacağı yönündeki soruya, "evet" yanıtını vererek, ancak bunun için verilerin görülmesi gerekeceğini söyledi.

Bir bankacı, "Yellen ve Fischer'ın açıklamaları sonrası kurda yukarı hareket görüldü. Bugün Londra piyasalarının tatil olması nedeniyle sakin bir seyir görebiliriz. Ancak piyasalar Çarşamba günü başlatılan sınır ötesi Suriye operasyonu ve yurtiçindeki güvenlik konusundaki gelişmeleri de yakından izliyor. O taraftan gelecek haberler piyasada dalgalanma yaratabilir" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı, Özgür Suriye Ordusu tarafından Cerablus bölgesinde icra edilen harekatı destekleyen unsurlara ateş açtığı tespit edilen gruplara yönelik olarak Cumartesi günü koalisyon kapsamında yapılan hava harekatı sonucunda, 25 PKK/PYD'linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde geniş toprakları kontrol altında tutan İslam Devleti (İD) örgütünü Suriye sınırından temizlemek ve YPG'nin ilerleyişini önlemek için önceki gün sınır çizgisine birkaç yüz metre ötedeki Cerablus kentine yönelik askeri operasyona başlamıştı.