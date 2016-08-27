Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Fikirtepe'de 4 yıldan fazladır süren kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması talimatı verdiğini belirten Bakan Özhaseki, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Fikirtepe Platformu yetkilileri ile bir araya geldiğini ifade etti.

Kentsel dönüşüm sürecine yönelik incelemelerde de bulunduğunu kaydeden Özhaseki, Fikirtepe'deki sorunların çözümü için harekete geçtiklerini bildirdi.

Bölgedeki sorunların en süratli biçimde çözülmesi amacıyla çalışma başlattıklarını ve bunun için bakanlıkta bir grup kurduklarını aktaran Özhaseki, bakanlık olarak üzerilerine düşeni yapacaklarını ama bu süreçte müteahhit, vatandaş ve arsa sahiplerinin de iyi niyetli davranması gerektiğini vurguladı.

Müteahhit isterse hakkı devralınacak

Projenin iki yıl içerisinde tamamlanacağı müjdesi veren Özhaseki, "Fikirtepe'yi ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Fikirtepe'yi çözmek için bir grup kurduk. Arkadaşlarımız bu konuda detaylı çalışma yapıyorlar. Eğer bir adada üçte iki çoğunluğa ulaşan müteahhit varsa harekete geçmesi gerekir. Üçte iki çoğunluğa ulaşamayan ya da mali sıkıntı çeken müteahhitler isterlerse, haklarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak devralacağız. Fikirtepe'de vatandaş, arsa sahipleri ve müteahhitler mağdur olmayacak. Bölgedeki anlaşmazlıkların önüne geçtikten sonra hızlı bir şekilde altyapı sorunlarını çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.