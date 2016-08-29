Türk Silahlı Kuvvetlerince, koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı" kapsamında son 24 saat içerisinde Cerablus ve civarındaki bölgede, teröristlere ait olduğu belirlenen 20 hedefin Fırtına obüsleriyle 61 atım yapılarak tam isabetle vurulduğu bildirildi.
29 Ağustos 2016 Pazartesi
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'Fırat Kalkanı' operasyonunda 20 hedef vuruldu
"Fırat Kalkanı" operasyonunda TSK, Cerablus ve civarında belirlenen bölgelere Fırtına obüsleriyle atım yaptı.
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- 17:02 - 'Fırat Kalkanı' operasyonunda 20 hedef vuruldu
- 17:01 - Vekaletle kurban kesim ücreti belirlendi
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