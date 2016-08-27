Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nin adı değiştirilerek Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Bu arada hastane binasının giriş ve çıkışlarına yeni tabelalar asıldı.Eski tabelarının da kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlandığını belirterek "Bakanlığa bağlanan askeri hastanelerin, FETÖ davası sebebiyle devir alınan hastaneler ile karıştırılmamalı ve bir tutulmamalıdır " denildi.

'Aynı kalitede hizmet verecek, aksama olmayacak'

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Askeri hastaneler sivilleşti. 26 ilde toplam 32 Hastane ile 1 Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı, Bakanlığımıza bağlandı. Söz konusu sağlık kuruluşları Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı olarak hizmet verecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından işletilecek hastaneler yeni dönemde daha güçlü hale getirilmiş bir kadro ile gazilerimize, şehitlerimizin yakınlarına, askeri personelimize ve vatandaşlarımıza aynı kalitede hizmet vermeye devam edecektir. Hakkaniyetli ve kaliteli sağlık hizmeti en kapsamlı şekilde daha erişilebilir olacaktır.

Askeri birlik ya da kıtalardaki stratejik ve kritik sağlık hizmetleri yine silahlı kuvvetler sağlık personelince verilmeye devam edecektir.

Hizmetlerin sona erdirilmesi ya da aksatılması söz konusu olmayacaktır. Hizmetler güçlendirilmiş şekilde verilmeye devam edecektir. Bu bağlanma öncesinde de askeri hastanelerimizle sivil hastanelerimiz birçok işbirliği gerçekleştirmiştir. Uygulama ülkenin daha güçlü bir ordu ve sağlık hizmetine kavuşmasına imkân tanıyacaktır.

Bakanlığımıza bağlanan askeri hastaneler, FETÖ davası sebebiyle devir alınan hastaneler ile karıştırılmamalı ve bir tutulmamalıdır."