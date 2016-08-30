Hakkari merkez ve ilçelerindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişimini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı vurgulanan açıklamada, öncelikle insanların can ve mal güvenliğinin oluşturulması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devlet ve milletin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgede emniyet ve asayişi sağlamak için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 31 Ağustos saat 00.00'dan 14 Eylül saat 23:59'a kadar Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan ve "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen bölgelere ilişkin bilgilere yer verildi.

Vatandaşların izinsiz girmesi yasaklanan bölgelere ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.