29 Ağustos 2016 Pazartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
Yurtdışına para transferinde bunlara dikkat!Yurtdışına para transferinde bunlara dikkat!
  • Altın
    125,487    0.00%
  • Euro
    3,3081    0.02%
  • Dolar
    2,9578    0.47%
  • BIST
    76.387    -0.95%

Halkbank Konut Kredisi’yle yüzde 20 TOKİ indirimi

Halkbank, TOKİ taksit ödemelerini şubelerinden yapan müşterilerine, TOKİ’ye olan borçlarını yüzde 20 indirim fırsatı ile ödeyebilmeleri için ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayacağını duyurdu.
Halkbank Konut Kredisi’yle yüzde 20 TOKİ indirimi
»

Halkbank'ın sunmuş olduğu kredi seçenekleriyle, TOKİ’nin duyurduğu indirim kampanyası kapsamındaki Halkbank müşterileri, konut kredilerinde yüzde 0,80’den başlayan avantajlı faiz oranlarından yararlanabilecek. Ayrıca bu kampanyada işyeri kredileri için de finansman seçeneği sunacak.

Konut kredisi kullanacak olan müşterilerine 1-24 ay için yüzde 0,80, 25-48 ay için  yüzde 0,89, 49-60 ay için  yüzde 0,90 ve 61-120 ay için yüzde 0,95 gibi avantajlı faiz oranları sunan Halkbank’ın indirim kampanyası ile TOKİ’ye borcu olanlar yüzde 20 indirime ek olarak 120 aya kadar taksit imkanına kavuşuyor.

Bu kampanya ile yüzde 20 TOKİ indiriminden yararlanmak isteyenler için önemli bir fırsat sunulduğunu belirten Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ünal şunları söyledi,  “Halkbank olarak tüketicimizin ihtiyaçlarını pusulamız haline getirdik ve ürün ve hizmetlerimizi bu vizyonla hazırlıyoruz. Halkımıza destek vermek en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda kampanya kapsamında sunduğumuz kredi seçenekleri ile müşterilerin tercihlerine göre ödeme planı oluşturabilmelerini, 120 ay vadeye kadar kredi kullanarak taksit tutarlarını bütçelerine göre ayarlayabilmelerini ve nihayetinde TOKİ’ye olan borçlarını %20 indirim ile ödeyebilmelerini sağlayacağız. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen müşterilerimizi 22 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Halkbank şubelerine bekliyoruz.”

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Otokar, Altay için nihai teklifini sundu29 Ağustos 2016 Pazartesi 10:00
  • Fed, doları yukarı taşıdı29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:19
  • Altın 125 lira seviyelerinde29 Ağustos 2016 Pazartesi 08:00
  • 3'üncü köprüye yoğun ilgi devam ediyor28 Ağustos 2016 Pazar 22:48
  • Işık'ın annesi vefat etti28 Ağustos 2016 Pazar 22:12
  • İstanbul'da kurbanlıklar görücüye çıktı28 Ağustos 2016 Pazar 20:15
  • Yaralanan asker kurtarılamadı28 Ağustos 2016 Pazar 20:10
  • İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi28 Ağustos 2016 Pazar 17:26
  • Gökçek'ten 'altyapı' eleştirilerine yanıt28 Ağustos 2016 Pazar 14:02
  • Başkentte 30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapalı28 Ağustos 2016 Pazar 13:02

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.