Halkbank'ın sunmuş olduğu kredi seçenekleriyle, TOKİ’nin duyurduğu indirim kampanyası kapsamındaki Halkbank müşterileri, konut kredilerinde yüzde 0,80’den başlayan avantajlı faiz oranlarından yararlanabilecek. Ayrıca bu kampanyada işyeri kredileri için de finansman seçeneği sunacak.

Konut kredisi kullanacak olan müşterilerine 1-24 ay için yüzde 0,80, 25-48 ay için yüzde 0,89, 49-60 ay için yüzde 0,90 ve 61-120 ay için yüzde 0,95 gibi avantajlı faiz oranları sunan Halkbank’ın indirim kampanyası ile TOKİ’ye borcu olanlar yüzde 20 indirime ek olarak 120 aya kadar taksit imkanına kavuşuyor.

Bu kampanya ile yüzde 20 TOKİ indiriminden yararlanmak isteyenler için önemli bir fırsat sunulduğunu belirten Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ünal şunları söyledi, “Halkbank olarak tüketicimizin ihtiyaçlarını pusulamız haline getirdik ve ürün ve hizmetlerimizi bu vizyonla hazırlıyoruz. Halkımıza destek vermek en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda kampanya kapsamında sunduğumuz kredi seçenekleri ile müşterilerin tercihlerine göre ödeme planı oluşturabilmelerini, 120 ay vadeye kadar kredi kullanarak taksit tutarlarını bütçelerine göre ayarlayabilmelerini ve nihayetinde TOKİ’ye olan borçlarını %20 indirim ile ödeyebilmelerini sağlayacağız. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen müşterilerimizi 22 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Halkbank şubelerine bekliyoruz.”