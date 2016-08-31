Pilot ihtiyacı nedeniyle bu yıl Hava Harp Okulu’nun ara sınıflarına öğrenci alınacak. Milli Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ayrıca üniversitelerin pilotaj bölümlerinden mezun olanlar da pilot adayı subay olarak Hava Kuvvetleri’nde istihdam edilecek.

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında OHAL kararları çerçevesinde Hava Kuvvetleri’nden çok sayıda pilot subayın ilişkisi kesilmişti. Oluşabilecek pilot sıkıntısının aşılması için Hava Harp Okulu’na öğrenci alınmasına karar verildi. Halen üniversitelerin havacılık ve uzay, pilotaj, makine, bilgisayar, yazılım, elektronik, endüstri mühendisliği ve alt bölümlerinde okuyan veya yurtdışında denkliği YÖK tarafından onaylı üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler Hava Harp Okulu’na 9-30 Eylül 2016 tarihleri arasında başvurabilecek. Başvuruyla birlikte öğrenciler Hava Harp Okulu’nda sınav, mülakat, beden eğitimi ve sağlık muayenesinden geçecek. Bu öğrenciler 2 ve 3’üncü sınıflara alınacak.

Türk Hava Kuvvetlerine "Fakülte ve Yüksek Okullardan Pilot Olarak Mezun Olanlardan" "Pilot Subay Temini" yapılacak. 3-18 Eylül 2016 tarihleri arasında başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek. Temel subay eğitiminin ardından adaylar pilotaj eğitimine tabi tutulacak.