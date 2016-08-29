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İlk charter uçuşun tarihi belli oldu

Rusya'dan Türkiye'ye ilk charter uçuşu 4 veya 5 Eylül'de yapılacak
İlk charter uçuşun tarihi belli oldu
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Rusya Tur Operatörleri Birliği CEO'su Maya Lomidze, Rusya'dan Türkiye'ye charter uçuşlarının 4 veya 5 Eylül'de başlayacağını söyledi. 

Lomidze, "İlk charter 4-5 Eylül'de havalanacak" diye konuştu. 

Lomidze ayrıca, charter seferlerin başlamasıyla birlikte Türkiye turlarının maliyetinin yüzde 20-30 düşeceğini, ancak nihai fiyatı Türk hotelcilerin pozisyonlarının belirleyeceğini vurguladı. 

Tatil hazırlıkları başladı

Rusya’daki tur operatörleri, charter uçuşların tekrar serbest bırakılmasının ardından Türkiye’ye tur paketi satışları için hazırlıklarına başladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) basın servisinin yaptığı açıklamada, Rus tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik tur paketi satışları için çalışmalara başladığı bildirildi.

Açıklamada, tatil sezonunun bitmek üzere olduğuna işaret edilirken, bu nedenle eylül ve ekim aylarındaki Rus turist akışının nispeten az olmasının beklendiği kaydedildi.

Charter uçuşların tekrar başlamasıyla tur paketi maliyetinin yüzde 20 ila 30 arasında düşeceğinin belirtildiği açıklamada, tur paketi fiyatları konusunda Türk otellerin yaklaşımının da önemli olacağına işaret edildi.

Rus hükümeti dün aldığı kararla, uçak krizinin ardından getirilen Türkiye ile charter uçuşlarına yönelik yasağı kaldırmıştı.

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