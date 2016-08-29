Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Açıklamada, tatil sezonunun bitmek üzere olduğuna işaret edilirken, bu nedenle eylül ve ekim aylarındaki Rus turist akışının nispeten az olmasının beklendiği kaydedildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) basın servisinin yaptığı açıklamada, Rus tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik tur paketi satışları için çalışmalara başladığı bildirildi.

Lomidze ayrıca, charter seferlerin başlamasıyla birlikte Türkiye turlarının maliyetinin yüzde 20-30 düşeceğini, ancak nihai fiyatı Türk hotelcilerin pozisyonlarının belirleyeceğini vurguladı.



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