28 Ağustos 2016 Pazar
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
'Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz''Her şeye rağmen yeni bir hikâye oluşturabiliriz'
  • Altın
    125,491    0.60%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesine ödül

İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 370 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazandı.
İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesine ödül
»

İGA açıklamasına göre, İstanbul Yeni Havalimanının Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile yüksek prestije sahip 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazanmanın kendileri için mutluluk verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Kulenin, Avrupa ile Asya arasında İstanbul Yeni Havalimanı üzerinden seyahat eden tüm yolcular için görünür olacağını ifade eden Akçayoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni jenerasyon havalimanlarında uçuş kontrol kuleleri işlevselliğinin yanında mimarı tasarım anlamında da sembol olma niteliği taşımaya başladı. Bunun birçok örneğini Amerika’da, Körfez ülkelerinde ve de Avrupa’da görebiliyoruz. Biz de dünyanın en büyük havalimanını yapan şirket olarak bu konuda farkımızı ortaya koymak istedik. Dünyanın en önemli mimarlarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz yarışma sonrasında, kulemizin tasarımı için marka bilinirliğinde dünyanın bir numarası olan Ferrari’nin tasarımcısı Pininfarina’yı seçtik. Bu ödül ile yaptığımız seçimde ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Eminim Hava Trafik Kontrol Kulemiz bundan sonra da tasarım alanında birçok ödülü toplamaya devam edecektir"

370 proje arasından ödüle layık görüldü

İGA’nın 2015 yılında açtığı yarışma sonucu Pininfarina ve AECOM tarafından tasarlanan Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Bina, dünyanın dört bir yanından gelen 370 proje arasından, İtalyan mimar ve eleştirmenlerin oluşturduğu jüri tarafından büyük ödüle layık görüldü. 

23 Eylül 2016'da Atina’da yapılacak törende ödülü, İGA CEO’su Yusuf Akçayoğlu, Pininfarina ve AECOM yöneticileri ile birlikte alacak. Uluslararası Mimarlık Ödülleri, her sene gökdelenler, ticari binalar, şehir planları, rezidanslar ve gayrimenkul projelerini yüksek standartlı tasarım mükemmelliği, inşası, planlaması, sürdürülebilirlik özellikleri değerlendiriyor ve köprüler, havaalanları, restorasyon alanları başta olmak üzere pek çok alandaki en iyi uygulamaları ödüllendiriyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Emekli maaşları 8-9 Eylül'de ödenecek28 Ağustos 2016 Pazar 10:04
  • Ege bayramda 5 milyon yerli turist ağırlayacak28 Ağustos 2016 Pazar 09:01
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde selfie trafiği27 Ağustos 2016 Cumartesi 23:03
  • Sayısal Loto çekildi27 Ağustos 2016 Cumartesi 22:10
  • Zırhlı araçlar Gaziantep'e ulaştırıldı27 Ağustos 2016 Cumartesi 17:02
  • İstanbul'dan gönderilen tanklar İslahiye'de27 Ağustos 2016 Cumartesi 16:23
  • İtalya'da bilanço ağırlaşıyor27 Ağustos 2016 Cumartesi 16:09
  • Milyar dolarlık şirketin varlıkları icradan satışta27 Ağustos 2016 Cumartesi 14:50
  • GATA'nın adı değişti27 Ağustos 2016 Cumartesi 13:02
  • Barolar Birliği, adli yıl açılışına katılmayacak27 Ağustos 2016 Cumartesi 12:54

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.