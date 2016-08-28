28 Ağustos 2016 Pazar
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İstanbul'da kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yurdun çeşitli bölgelerinden İstanbul'a getirilen kurbanlıklar pazarda satılmaya başlandı.
İstanbul'da kurbanlıklar görücüye çıktı
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İstanbul'daki Sultangazi Belediyesi'nce, Esenler Mahallesi Halk Ekmek Fabrikası yanına Kurban Satış ve Kesim Merkezi'ni 120 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 20 bin hayvan kapasitesine sahip merkezdeki 700 çadırın 560'ı kurban satışı, 100'ü kesim ünitesi, 40'ı ise hizmet amaçlı faaliyet gösteriyor.

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen küçük ve büyükbaş hayvanlar gece yarısından itibaren pazara giriş yapmaya başladı.

Satıcılar, ilk günden itibaren vatandaşların pazara ilgi gösterdiğini belirterek, satışlarda yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıla göre fiyatların çok artmadığını belirten satıcılar, canlı hayvanın kilogram fiyatının 15 ile 22 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

23 bin liraya kurbanlık

Pazara Ağrı'dan gelen Ahmet Huzeyfe adlı satıcı, bu yıl piyasanın hareketli olacağını düşündüğünü söyledi.

Huzeyfe, 200 hayvan getirdiklerini belirterek, "Bu sene satışlardan umutluyuz. Cemaat olaylarından dolayı insanların, pazarda görerek kurban alacağını düşünüyoruz. 'Kurban kesiliyor mu, kesilmiyor mu?' görmek lazım." dedi.

Bu yıl satışların hızlı başladığını dile getiren Huzeyfe, "Dün gece 12'de mal indi. 30 tanesinden 8'i ilk günden satıldı. Satışlar erkenden başladı." ifadelerini kullandı.

Erzurum'dan kurbanlık getiren Osman Tatlı da terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminden dolayı vatandaşların vakıf ve derneklere yaptığı kurban bağışların azalmasını beklediklerini belirterek, bu durumun kurban pazarlarına olumlu yansıyacağını söyledi.

Sancaktepe'deki kurban pazarına Ağrı'dan getirilen 1 ton 250 kilogram büyüklüğündeki kurbanlık ise 23 bin liraya alıcısını bekliyor. Murat Küsmü adlı hayvan satıcısı, şu an pazarın en büyük hayvanının bu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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