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İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi

Anadolu yakasındaki 8 ilçenin bazı bölgelerine, 1 Eylül'de elektrik verilemeyecek.
İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi
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İstanbul'un Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde, 1 Eylül'de elektrik kesintisi yapılacak. 

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00 ile 16.00 arasında Küçükbakkalköy Mahallesi Koca Sinan Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi 101. Sokak, Yeni Çamlıca Mahallesi Akşemsettin Sokak, 09.00 ile 17.00 arasında Barbaros Mahallesi Evren Sokak, İçerenköy Mahallesi Orkide, Leylak sokaklar, İnönü Mahallesi Ulusu, Leylaklar, Orkidem, Rüzgar, Kainat, Alpkaya, Kayışdağı, Kartal sokaklar, Kadıköy'de 09.00 ile 12.00 arasında Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu, Leylek, Rızapaşa, Fırıldak, Yaverbey, Mühürdar, Moda, Moda Bostan, Kılaptancı, Cemal Süreya, Cem, Gürbüztürk sokakları elektrik alamayacak. 

Kartal'da 09.00 ile 13.00 arasında Çavuşoğlu Mahallesi Yakacık, Sanayi sokaklarda, Esentepe Mahallesi Uğur Sokak, Uğurmumcu Mahallesi Akşemsettin, Şeyh Şamil sokaklarda, Pendik'te 09.00 ile 13.00 arasında Esenler Mahallesi Kahramanlar, Çevre sokaklarda, Velibaba Mahallesi Kahramanlar Sokak, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu, Canik sokaklarda, Güzelyalı Mahallesi Sahil, Yeşil Zeytin, Hatice Ana sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. 

Sancaktepe'de 10.00 ile 14.00 arasında Veysel Karani Mahallesi Dünya, Yeşilırmak, Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan, Kızılırmak, Çamlıca sokaklar, 13.00 ile 16.00 arasında Mevlana Mahallesi Suyolu, Renk, Aydınlar, Battal, Cici, Fazilet, Kafkas, Mandıra sokaklar, Tuzla'da 09.00 ile 13.00 arasında Aydıntepe Mahallesi Sahil, Güzin, Altuğ, Sinem sokaklar, İstasyon Mahallesi Şehitler, Ayhan, Şehnaz sokaklar ve 10.00 ile 14.00 arasında Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı'na elektrik verilemeyecek. 

Ümraniye'de 09.00 ile 12.00 arasında Esenşehir Mahallesi Sahil, Sarıgazi Yolu, Revnak, Kazasker, Hamidiye, Kıvanç, Muradiye, İnce, Fazıl, Handan, Erzincan, Barajyolu, Ağlar, Akkaya, Kürkçüler, Gökkuşağı, Gölcük, Hale sokaklar, 09.00 ile 15.00 arasında İnkılap Mahallesi Çeşminaz, Oruçbey, Hüdai, Parıltı, Küçüksu sokaklar, İstiklal Mahallesi Işık Sokak, Üsküdar'da 09.00 ile 12.00 arasında Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Mahir İz, İsmailpaşa ve Erdem sokakları elektriksiz kalacak. 

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