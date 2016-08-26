26 Ağustos 2016 Cuma
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İtalya'da ölü sayısı 278'e yükseldi

İtalya'daki depremde ölü sayısı 278'e yükselirken, Amatrice'deki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İtalya'da ölü sayısı 278'e yükseldi
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İtalya'nın orta kesiminde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 278'e çıktı. 

Başkent Roma'nın 140 kilometre doğusundaki Accumoli'de çarşamba sabaha karşı yerel saatle 03.36'da meydana gelen ve yaklaşık 20 saniye süren 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin bilanço güncellendi. 

Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 278'e çıktığı ve enkaz altından 238 kişinin kurtarıldığı bildirildi. 

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamada ise 6 büyüklüğündeki depremin ardından 900'ün üzerinde artçı sarsıntı gerçekleştiği belirtildi. Accumoli'de depremin ardından arazi yüzeyinin değiştiği kaydedilen açıklamada, toprağın 20 santimetre çöktüğünün belirlendiği ifade edildi. 

Bu arada, depremde yaşamını yitirenler anısına ülke genelinde yarın tek günlük yas ilan edildi. Depremde ölenlerin bir bölümünün cenazesinin de yarın defnedileceği öğrenildi.  

Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor 

Artçı sarsıntıların yeni çökme vakalarına yol açması nedeniyle Amatrice kasabasına giriş ve çıkışlar kapatılırken, depremin merkez üssü Accumoli ile en çok yıkımın yaşandığı Amatrice kasabaları arasında pek çok yerde arama kurtarma işlemleri tamamlandı. Buralarda düşük yoğunlukta enkaz kaldırma işlemlerine başlanmış durumda. Ölü sayısının 218 ile en çok olduğu Amatrice'de ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma operasyonunun tamamlanıp, enkaz kaldırma çalışmalarına geçilen Amatrice'ye bağlı San Lorenzo Flaviano köyündeki gelişmeleri takip eden AA muhabirine konuşan depremin görgü tanığı Gino Allegrati, depreme şahit olduğunu söyledi.

Çok uzun sürdüğünü ve büyük zarar verdiğini dile getiren Allegrati, "Tam bir felaket. Evler ve binalar eskiydi. Gördüğünüz üzere hiçbir şey kalmadı. Benim evim ayakta kaldı ama stüdyomu olduğu gibi kaybettim. Stüdyom Amatrice'deydi, hepsi gitti iş bakımından." dedi. 

Amatrice'deki tandıklarından kaybettikleri olduğunu ifade eden Allegrati, devletten destek alıp almadıkları sorusuna "Bunu ummak için henüz erken ama L'Aquila depreminden sonra yaşananlar bizi iyi şekilde umutlandırmıyor." yanıtını verdi. 

Sivil savunma yetkilisi Angela De Santis de bölgedeki halka yiyecek dağıttıklarını anlattı. Santis, şu bilgileri verdi:

"Terk edilmiş aileler ve hayvanlar var. Buradaki ölü sayısı 20 kadar. Maksimum 25. 2 kişiyi canlı kurtardık ama biri ne yazık ki yolda yaşamını yitirdi. Enkaz kaldırma çalışmalarını burada tamamladık. Ama burada insanları yalnız bırakamayız. Onların ihtiyaçları var. Enkaz altında kimse kalmadı. Burası küçük bir yerleşim yeri, 30 kadar aile var. Hepsi yakınlar. Ölü sayısı 25'i geçmez." 

De Santis, köpek, sığır, inek gibi çok sayıda hayvanı da kurtardıklarını bilgisini de paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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