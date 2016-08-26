Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Tunceli'ye 30 kilometre mesafede bulunan Geyiksuyu Köyü'ndeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bugün saat 10.30 sıralarında PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla 3 ayrı noktadan saldırıda. Taburda bulunan nöbetçi kulübelerinin hedef alındığı saldırıya, taburda görevli askerler tarafından anında karşılık veridi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaklaşık 10 dakika süren çatışma sonrası PKK'lılar ormanlık alana kaçtı. Olay sonrası kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.



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