Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların haziranda toplam satılabilir üretim miktarları taş kömüründe 98 bin 330 ton, linyitte 4 milyon 682 bin 142 ton ve taş kömürü kokunda 348 bin 730 ton oldu.

Teslimat miktarlarının ise taş kömüründe 2 milyon 601 bin 518 ton, linyite 4 milyon 46 bin 734 ton ve taş kömürü kokunda 354 bin 764 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı da yüzde 3,8 ile en düşük taş kömüründe oldu. Bu oran, linyitte yüzde 115,7 iken, taş kömürü kokunda yüzde 98,3 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 51,3'ünün termik santrallere, yüzde 20,8'inin kok tesislerine, yüzde 6,4'ünün demir-çelik haricindeki sanayiye, linyit teslimatının yüzde 87,5'inin termik santrallere, taş kömürü kokunun ise yüzde 99,3'ünün demir çelik sanayisine yapıldığı görüldü.