31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Keçiören Metrosunda test sürüşleri başlıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da inşaatı uzun zamandır devam eden Keçiören Metrosu'nun test sürüşünü bugün yapacak.
Keçiören Metrosunda test sürüşleri başlıyor
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Başbakan Binali Yıldırım, yapımı 12 yıl sürdüğü için sosyal medyada gençlerin "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" esprisine neden olan Keçiören Metrosu'nun test sürüşünü bugün yapacak.

Yıldırım'ın talimatı üzerine çalışmalarına hız verilen Keçiören Metrosu'nda sona yaklaşıldı.

Başbakan Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Keçiören arasında 9,2 kilometre uzunluğunda olan ve 9 istasyonu bulunan Keçiören Metrosu'nda bugün test sürüşü gerçekleştirecek ve incelemelerde bulunacak. Yıldırım ayrıca, Keçiören Belediyesi önünde halka hitap edecek.

Yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2004'te başlanan Keçiören Metrosu, 7 Mayıs 2011'de ODTÜ Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen törenle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmişti.

Binali Yıldırım, Başbakanlık görevini devraldıktan sonra inşaatının uzun sürmesine göndermede bulunularak, gençler arasında "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" ifadeleriyle mizah konusu olan metroya ilişkin, "Üzgünüm, bu arzuyu yerine getiremeyeceğiz. Bu sene sonu inşallah Ulaştırma Bakanımız ve ekibi Keçiören Metrosu'nu da açmış olacak." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

1,5 saatlik yolculuk 16 dakikaya düşecek

AKM ile Keçiören arasındaki Keçiören Metrosu hattının, araçlar dahil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Toplam uzunluğu 9,2 kilometre olan hat hizmete girip tam kapasite çalıştığında Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde yaklaşık 800 bin, saatte ise 50 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Metronun, trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indireceği ifade ediliyor.

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