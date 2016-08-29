Kilis kent merkezine 3 havan mermisi düştü.
Alınan bilgiye göre, Suriye tarafından atıldığı belirlenen 3 havan mermisi, Kilis kent merkezinde bir boş alana düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis, havan mermilerinin düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.
Peş peşe ateşlenen 3 roket mermisi, kent merkezine isabet etti - 1'i ağır 5 çocuk yaralandı
Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşları bölgeye yaklaştırmıyor.
Fırtına obüsleriyle karşılık veriliyor
Atılan havan mermilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) IŞİD mevzilerini fırtına obüsleriyle vurmaya başladı.