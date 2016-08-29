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Kilis'e 3 havan mermisi düştü

Kilis kent merkezinde boş alana düşen havan mermileri nedeniyle 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kilis'e 3 havan mermisi düştü
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Kilis kent merkezine 3 havan mermisi düştü.

Alınan bilgiye göre, Suriye tarafından atıldığı belirlenen 3 havan mermisi, Kilis kent merkezinde bir boş alana düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis, havan mermilerinin düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

 Peş peşe ateşlenen 3 roket mermisi, kent merkezine isabet etti - 1'i ağır 5 çocuk yaralandı 

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşları bölgeye yaklaştırmıyor.

Fırtına obüsleriyle karşılık veriliyor

Atılan havan mermilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) IŞİD mevzilerini fırtına obüsleriyle vurmaya başladı.

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