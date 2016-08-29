Alınan bilgiye göre, Suriye tarafından atıldığı belirlenen 3 havan mermisi, Kilis kent merkezinde bir boş alana düştü.
Peş peşe ateşlenen 3 roket mermisi, kent merkezine isabet etti - 1'i ağır 5 çocuk yaralandı.
Olayın ardından polis, havan mermilerinin düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.
Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşları bölgeye yaklaştırmıyor.
Fırtına obüsleriyle karşılık veriliyor
Saldırı sonrası IŞİD'e ait Suriye'deki 8 hedefin, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Fırtına obüsleriyle ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kilis'e roketlerin atıldığı, terör örgütü DAEŞ'e ait Suriye'de tespit edilen hedeflere Türk Silahlı Kuvvetlerince misliyle karşılık verildi.
Terör örgütü IŞİD'e ait havan ve Katyuşa mevzilerinden oluşan 8 hedef, Fırtına obüsleriyle ateş altına alınarak imha edildi.